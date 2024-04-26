Какая ситуация на границе с ЕС перед выходными 4 26.04.2024, 16:34

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иллюстративное фото

Автобусы проезжают в Литву и Латвию без очередей.

На выезд из Беларуси в ЕС у пропускных пунктов скопилось около 2800 грузовиков. Это следует из данных Госпогранкомитета.

На 14:00 пятницы, 26 апреля, в сторону Литвы в «Каменном Логе» ожидали оформления 700 фур, в «Беняконях» значительно меньше — 550. Контрольные службы Литвы, по данным с начала недели, пропустили на свою территорию всего четверть фур от нормы. Самый загруженный маршрут на этом направлении по-прежнему проходит через «Мядининкай»/«Каменный Лог».

Легковых машин в «Каменном Логе» на 14:00 в очереди было 50, а в «Беняконях» — 40. Автобусов в первой половине дня в очереди не было вовсе.

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки»/«Григоровщина» в очереди стояло 725 автопоездов. Легковые автомобили и автобусы проезжали без задержек. С понедельника через данный погранпереход в Латвию въехало чуть более трети фур от нормы.

Перед пунктом пропуска «Тересполь»/«Брест» в сторону Польши на 14:00 ожидали 16 автобусов, а также 20 легковых автомобилей.

Что касается грузовиков, то в пункте «Козловичи» скопилась очередь из 800 фур. По данным Госпогранкомитета, контрольные службы пункта «Кукурыки»/«Козловичи» пропустили более половины автомобилей от нормы с начала недели.