Белорусский музыкант получил в Польше господдержку и открыл свою школу 26.04.2024, 16:20

Павел Трипуть

Фото: Charter97.org

«Ждал несколько месяцев».

У белорусского гитариста Павла Трипутя, участника коллективов Volski и OpTeamist project, в Варшаве своя школа-студия, где уже несколько лет обучают игре на гитаре, а с недавнего времени ещё и вокалу.

Чтобы реализовать проект, белoрус получил от польского государства безвозмездную финансовую поддержку на развитие бизнеса. Как ему это удалось и на каких условиях предоставляется помощь, Павел рассказал MOST.

В 2020 году Павел переехал из Беларуси в Польшу, а позже перевёз с собой и семью. В польской столице белoрусский музыкант начал преподавать во всемирно известной сети музыкальных школ Yamaha — обучал детей игре на гитаре. Со временем он начал давать и частные уроки. В отличие от школы, где у него были исключительно польские ученики (Павел хорошо владеет польским), частные занятия посещали в основном беларуские дети.

Индивидуальные занятия оказались куда более выгодным делом, и вскоре у музыканта появилась идея открыть в Варшаве собственную школу-студию. Однако её создание упиралось во множество трудностей, в первую очередь финансовых. У Павла хватало средств на аренду, но вот покупка оборудования стоила приличных денег, и нужно было подумать, где их найти.

Отказывают часто, но решил попробовать

Павел решил попробовать привлечь деньги от польского государства по программе «Финансовая поддержка предпринимательской деятельности» (Wsparcie finansowe dla działalności gospodarczej), которая разработана для начинающих предпринимателей. Денежную помощь по этой программе могут получить не только граждане страны, но и иностранцы, у которых есть постоянный ВНЖ (карта сталого побыта) и открыто ИП.

Павел знал, что отказывают заявителям часто, но решил рискнуть.

— Моя жена и одна моя знакомая помогли написать специальный проект, или по-другому бизнес-план, где я подробно расписал, что из себя будет представлять моя школа, а также указал, какая конкретно сумма понадобится и на что именно. Бизнес-план я подавал в бюро труда (urząd pracy), туда же нужно было подать ещё и целую кипу документов. Какие-то документы потом пришлось доносить. На все эти процедуры и на ожидание ответа у меня ушло несколько месяцев. Однако это того стоило. В итоге я получил решение о том, что финансирование будет выделено, — рассказывает Павел.

«Будут сверять всё по пунктам, чтобы ты купил только то, что просил»

В итоге белoрусский музыкант получил единовременную выплату в размере нескольких тысяч евро, которой хватило на закупку необходимого оборудования. Павел смог приобрести ноутбук, пульт, гитару, комбоусилитель, колонки и даже кое-что из мебели.

Выделяются деньги безвозмездно. Но нужно соблюсти некоторые условия. Во-первых, необходимо в течение последующего года платить налоги в польский бюджет. По словам Павла, тем самым нужно «продемонстрировать, что ты добропорядочный предприниматель, который действительно будет строить бизнес в этой стране». В течение года ИП закрывать нельзя. Во-вторых, если средств будет потрачено меньше, чем было выделено, остаток необходимо вернуть.

— Понятно, что в магазинах цены могут меняться — где-то скидка появилась, а где-то, наоборот, что-то подорожало. Но сумма при покупке не должна разниться от заявленной в проекте более чем на 10%. Б/у-оборудование также брать нельзя, закупаться надо только в магазинах и после каждой покупки просить фактуру (документ, выписываемый продавцом и подтверждающий продажу товаров и услуг. — Прим.). Потом распечатываешь все эти фактуры и идёшь с ними отчитываться в urząd pracy. Там будут сверять всё по пунктам и проверять, чтобы ты купил только то, что просил, и чтобы всё это стоило примерно столько же, сколько ты написал в своём бизнес-плане. А если у тебя после всех покупок остаётся, например, 500 злотых, то ты должен будешь их обязательно вернуть.

В итоге Павлу удалось открыть школу игры на гитаре, которая стала приносить доход, а позже появились возможности расширить бизнес. Сначала в студии появился ещё один педагог, который преподает игру на гитаре два раза в неделю и обучает младшую группу. А совсем недавно Павел арендовал второе помещение, где будет проходить обучение вокалу. На этот раз недешёвое оборудование Павел смог купить за собственные средства.

Бесплатные занятия для детей политзаключённых

Обучает пению в новой студии известная белoрусская хоровая дирижёрка Юлия Марченко (Юницкая). Она известна как бэк-вокалистка некоторых проектов группы Irdorath.

— Я бы назвал Юлию изюминкой своей школы. И те, кто начинает ходить к ней на занятия, часто остаются в большом восторге. О ней очень хорошие отзывы. У неё уникальная методика распевок, постановки голоса и дыхания. Так что велкам. Всех ждём! — говорит Павел.

В студиях Павла сейчас обучаются несколько десятков взрослых и детей. Примерно половина из них поляки, остальные — беларусы и украинцы.

Успешное развитие музыкальной школы со временем позволило Павлу не только зарабатывать на любимом деле, но и организовать благотворительные занятия. Такие уроки проводятся для детей белoруcских политических заключённых.

— Игре на гитаре у меня обучается одна девочка, чьи родители находятся в тюрьме в Беларуси по политическим причинам. Что касается вокала, то там мы делаем бесплатные групповые занятия для детей политзаключённых. У нас уже есть первая такая группа, в которой занимаются семь деток.

По словам Павла, некоторые ученики его школы уже радуют успехами. Например, один парень из Беларуси, обучавшийся у Павла около года игре на гитаре, стал участником нескольких международных конкурсов и планирует поступать в музыкальное высшее учебное заведение в Германии.