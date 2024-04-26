Дмитрий Губерниев внезапно выдал правду, вызвав переполох в РФ 1 26.04.2024, 16:28

1,554

Дмитрий Губерниев

На комментатора набросились с критикой.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который в марте 2022 года вел Z-концерт в Лужниках, назвал Россию неспортивной страной из-за международной изоляции. Эти слова вызвали переполох среди российских пропагандистов.

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев не согласен с комментатором. Об этом сообщает sportsdaily.ru.

«Но я не думаю, что надо сейчас так категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я бы все-таки скептически так не относился к нашим спортсменам», – заявил Свищев.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на слова Губерниева заявила, что россияне стали меньше употреблять алкоголь.

«Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того, чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя», — цитирует Вяльбе sport24.ru.