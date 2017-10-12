Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест 12.10.2017, 14:51

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Вадим Ампелонский

Вадима Ампелонского подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Чертановский суд Москвы постановил заключить под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщил в четверг, 12 октября, "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя суда Станислава Ежова.

По его словам, мера пресечения обоим фигурантам была избрана судом 5 октября, передает "Немецкая волна".

В рамках этого же дела суд отправил под домашний арест советника генерального директора федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. Источники "Интерфакса" предполагают, что дело о крупном мошенничестве может быть связано с выводом средств Роскомнадзора через одно из подконтрольных ведомству ФГУП.

Защита намерена обжаловать арест Ампелонского.