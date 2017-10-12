Операция «премьер» 4 Александр Шпунт

12.10.2017, 16:59

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Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

В правительстве РФ активно обсуждают того, кто займет место Медведева.

Есть общее экспертное мнение, что после выборов (будем исходить из того, что главным кандидатом и победителем на них станет Владимир Путин, если к нам не прилетят инопланетяне и не установят диктатуру рептилоидов) правительство получит нового премьера. Но не потому, что премьер не справился со своими задачами, по крайней мере с точки зрения Путина, и уже тем более не потому, что Медведев непопулярен — по недавним опросам, у премьера второй электоральный рейтинг в стране, в случае если Путин не идет на выборы. То есть он — единственная альтернатива, которую население видит как главу государства.

Таким образом, мнение о том, что премьера поменяют, не связано ни с его работой, ни с его политическим авторитетом. Просто в условиях, когда Путин находится у власти пятый срок — включая премьерский, — из политических соображений было решено провести другие масштабные обновления. Это в первую очередь состав губернаторов: напоминаю, что за год их сменилось 20, то есть каждый четвертый губернатор был отправлен в отставку. Во вторую очередь — изменения в кабинете министров.

Прежде всего это происходит потому, что изменяются курс и политическая повестка. Если предыдущий президентский срок главным образом прошел в борьбе с внешними угрозами и экономическими вызовами, связанными с падением цен на нефть и так далее, то следующий срок будет строиться вокруг перспектив развития России.

Логичной фигурой, которая могла бы возглавить судебную власть в стране, может стать Дмитрий Медведев

Так что сам факт обсуждения кандидатуры нового премьера абсолютно неудивителен. Не удивительны и те три фигуры, которые назвал Bloomberg: Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина и Денис Мантуров. Кстати, существуют разные списки, и только Собянин переходит из одного в другой из раза в раз. Остальные фигуры в списках меняются. Мантурова, например, раньше кандидатом в премьеры не называл никто. Набиуллину называли пару раз. Сам я не хотел бы давать прогноз, кто из этого списка наиболее вероятный кандидат, но еще раз обращаю внимание на популярность Собянина среди составителей таких списков. Впрочем, это совершенно не означает, что он гарантированно станет премьером.

Очень давно идет подготовка к созданию в России особой должности — председатель Высшего судебного присутствия. Суды — единственная ветвь власти, у которой нет единственного главы. Формально председатели Верховного, Арбитражного и Конституционного судов равны. Многие обыватели вообще считают, что Конституционный суд, как Верховный суд в Америке, главнее остальных. Но по Конституции это не так. Он имеет власть только в области трактовки законности и соответствия ее Конституции.

Потому и появилась идея создать Высшее судебное присутствие, которое объединяло бы все три суда. И логичной фигурой, которая могла бы возглавить судебную власть в стране, может стать Дмитрий Медведев. Он юрист, и у него есть опыт премьерства и президентства. Это мне кажется наиболее вероятным решением карьерного движения Медведева, если он продолжит политическую деятельность.

Александр Шпунт, «Сноб»