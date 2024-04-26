В Пинском районе пьяный автомобилист протаранил автобус с 15 пассажирами 1 26.04.2024, 18:33

В его крови обнаружили 2 промилле.

В Пинском районе пьяный водитель автомобиля Ford въехал в автобус МАЗ, в котором ехали 15 пассажиров, сообщает УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло вечером 25 апреля возле деревни Теребень. 49-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, из-под капота пошел дым.

В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель автомобиля был пьян (2 промилле).