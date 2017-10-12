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Пункт для Путина

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  • Саша Сотник, Facebook
  • 12.10.2017, 18:38
  • 3,258
Саша Сотник

Пунктом №1 нужно требовать отказа в регистрации кандидатом в президенты РФ гражданина Путина Владимира Владимировича.

В чем ложный посыл всех, кто обращается с криком "Дайте нам выбор! Зарегистрируйте Навального"?

Обманка в том, что тут не в регистрации Навального дело. И даже не в том, чтобы выбрать из Путина и Навального нового "Путина" (даже если выиграет Навальный – он станет очередным Путиным в тот же вечер, даже не сомневайтесь, эта система так работает).

Дело в том, что гражданин Путин не имеет права баллотироваться на эту должность. Он уже был дважды президентом, а потом еще один раз – совершенно незаконно, наворотил дел, которые еще предстоит разгрести, разрушил государство, поубивал огромное количество народу и черт знает еще что натворил...

Так вот: пунктом №1 нужно требовать отказа в регистрации кандидатом гражданина Путина Владимира Владимировича. А уже пунктом №2 – требовать регистрировать всех кандидатов, включая и Навального.

А вот это выпячивание Навального из ряда других – и некрасиво, и дает ложную цель, да и вообще – глупость, внушающая отвращение к самому действу.

Повторяю: либо Путин в бюллетене и никаких выборов, либо – без Путина в бюллетене, но с выбором из многих зол. Потому что ничего хорошего после Путина нас не ожидает. Ибо нагрешили и придется платить...

Саша Сотник, Facebook


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