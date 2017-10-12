Трамп: С КНДР надо было разобраться 25 лет назад

Трамп: С КНДР надо было разобраться 25 лет назад2
- 12.10.2017, 21:44
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Президент США в очередной раз высказался по проблеме Северной Кореи.
Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что говорил о Северной Корее, когда 5 октября заявил журналистам "о затишье перед бурей". При этом Трамп снова заявил, что проблему КНДР следовало решать уже давно.
"С этим следовало разбираться 25 лет назад, с этим следовало разбираться 20 лет назад, и 10 лет назад, и пять лет назад", — подчеркнул президент США.
"С этим надо было разбираться неоднократно, не только Обаме, но конечно, Обаме следовало бы об этом позаботиться. А сейчас ситуация находится на очень, очень запущенном уровне", — отметил президент США. Трамп заявил, что администрация США должна действовать.
Между тем, американский лидер одобрительно отозвался о действиях китайской стороны, отметив, что "они заблокировали банковскую деятельность Северной Кореи".
Однако ранее Трамп отмечал, что Китай делает недостаточного для того, чтобы вынудить КНДР свернуть ракетно-ядерную программу.