Трамп: С КНДР надо было разобраться 25 лет назад 2 12.10.2017, 21:44

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Дональд Трамп

Фото: АР

Президент США в очередной раз высказался по проблеме Северной Кореи.

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что говорил о Северной Корее, когда 5 октября заявил журналистам "о затишье перед бурей". При этом Трамп снова заявил, что проблему КНДР следовало решать уже давно.

"С этим следовало разбираться 25 лет назад, с этим следовало разбираться 20 лет назад, и 10 лет назад, и пять лет назад", — подчеркнул президент США.

"С этим надо было разбираться неоднократно, не только Обаме, но конечно, Обаме следовало бы об этом позаботиться. А сейчас ситуация находится на очень, очень запущенном уровне", — отметил президент США. Трамп заявил, что администрация США должна действовать.

Между тем, американский лидер одобрительно отозвался о действиях китайской стороны, отметив, что "они заблокировали банковскую деятельность Северной Кореи".

Однако ранее Трамп отмечал, что Китай делает недостаточного для того, чтобы вынудить КНДР свернуть ракетно-ядерную программу.