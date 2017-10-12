Как корабль назовешь: Что называли именем Минска 1 12.10.2017, 22:45

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Какие товары и объекты несли на себе гордое имя нашей столицы.

Немецкая компания Blaupunkt называла свои автомагнитолы именами городов — музыка в машинах может играть через Blaupunkt Berlin, или Blaupunkt Oslo, или еще какой-нибудь Blaupunkt. Минск такой чести пока не удостоился, но все же наш город знаковый, и его именем называли много чего интересного. The Village Беларусь порылся в каталогах и старых газетах и выяснил, какие товары и объекты несли на себе гордое имя Минск.

... так он и поплывет

Один из самых старых (если не совсем самый старый) примеров того, где прописались названия в честь Минска, — это морской флот. В 1858 году на судоверфи Palmer Bros. в Ньюкасле построили грузовой пароход Schwan («лебедь») для бременского отделения судоходной компании Lloyd. Сорок лет спустя корабль перепродали норвежскому пароходному обществу из города Мосс, которое переименовало его в Minsk, а в 1905 году корабль списали и пустили на слом.

В 1884 году шотландская верфь Scott&Co построила по заказу датчан пароход Hekla. За следующие двадцать лет его несколько раз перепродавали и переименовывали, а в 1909–м продали русским владельцам, которые переименовали его в «Минск». Впрочем, в следующем году корабль списали.

В 1911 году на датской судоверфи Burmeister & Wain's Maskin & Skibsbyggeri построили корабль, который сразу и назвали Minsk. В марте 1940–го его потопила немецкая подлодка. Кроме того, похоже, о гибели именно этого корабля Minsk по ошибке сообщали американские газеты зимой 1915–го.

А еще «Минск» это лидер эскадренных миноносцев, который спустили на воду в 1935 году. Судно успело принять участие в Советско-Финской и Великой отечественной войнах на Балтике, а в 1958-м из него сделали плавучую мишень и потопили.

Но самый известный корабль с названием «Минск» — это тяжелый советский авианосец проекта 1143 «Кречет», который спустили на воду в 1975 году. На нем могли одновременно размещаться 16 самолетов и 18 вертолетов, а экипаж составлял почти полторы тысячи человек. Корабль вступил в строй три года спустя и совершил несколько боевых походов, заходя в порты Африки и Азии. А уже в 1994–м экипаж корабля расформировали, позже авианосец отправили в Корею, затем его выкупила китайская фирма и устроила на нем тематический парк Minsk World в городе Шэньчжэнь. Авианосец принимал посетителей до прошлого года, а потом его отправили на ремонт.

На «Минусе» быстрее поезда

В 1951 году Минский мотовелозавод выпустил мотоцикл «Минск М1А Москва»: «Минск» — это марка минских мотоциклов, а «Москва» — указание на то, что поначалу модель М1А производилась на Московском мотоциклетном заводе. С тех пор на заводе выпустили десятки моделей разных классов, которые участвовали в мотопробегах и разошлись миллионными тиражами. Обычный дорожный «Минск» разгонялся максимум до 110–130 километров в час, а специальная модель обновленной марки M1nsk, представленная на выставке в 2012–м, имела «максималку» в 205 км/ч. Завод переживает не лучшие времена, но продолжает выпускать простые и неприхотливые мотоциклы, которые уже много лет называют обиходно «Минус».

В 1974 году, после присвоения Минску звания «Город-герой», из столицы Беларуси в Москву запустили фирменный поезд № 3/4 «Минск». В нем было аж 24 вагона, так что специально под него на нашем вокзале пришлось удлинить первую платформу, а в Москве состав и вовсе отправляли из тупиков или с транзитного пути. В 1980 году поезд преодолевал путь от Москвы до Минска за 10 часов 25 минут. С 2013 года поезд перестал быть фирменным (соответственно, исчезло и название «Минск»), а маршрут продлили до Бреста. Сегодня поезд № 3 доезжает от Москвы до Минска за 8 часов 20 минут.

…а голову в холоде

А еще «Минск» — это и известные на весь Советский Союз компьютеры. Их выпускали с 1959 по 1975 годы, всего изготовили 4 042 штуки, а каждый такой компьютер занимал почти целую комнату. Их использовали для обработки статистики, плановых задач, прогнозов погоды и спутниковых данных, распознавания отпечатков пальцев, продажи билетов «Аэрофлота» и так далее. В то время компьютеры семейства «Минск» составляли две трети всех советских компьютеров! Но разработку этого семейства свернули, и потом в столице БССР выпускали компьютеры уже с другими названиями – «Немига», «Сантака», «Вектор», «ЕС».

В 1959 году на базе завода газовой аппаратуры начали готовиться к выпуску первых холодильников – и уже в 1962–м появился первый встроенный холодильник «Минск–1». А потом пошли массовые и передовые модели: «Минск–2», первый в СССР двухкамерный холодильник «Минск–7» и безусловный хит – двухкамерный «Минск–15», который производился 17 лет. Сейчас холодильники называются по имени самой компании – «Атлант», но многие покупатели до сих пор говорят «Минск».

Выживание через страдание

В 1979 году советский астроном Николай Черных в Крымской астрофизической обсерватории открыл астероид. Собственно, за свою жизнь ученый открыл более пятисот астероидов, но нам милее именно этот, под номером 3012, ведь он получил имя «Минск». Его диаметр – от 16 до 32 километров, а сам он находится на расстоянии этак в пятьсот миллионов километров от Солнца.

В 2002 году в городе Пеория в американском штате Иллинойс организовалась музыкальная группа под названием Minsk – и имя они выбрали в честь именно нашего Минска, не какого-то другого. Команда описывает свой стиль как «психоделический метал», опытный слушатель разглядит в творчестве оттенки дума, сладжа и пост-метала. Основной мотив текстов – выживание через страдание. Группа выпустила пять альбомов, а последний, вышедший два года назад, продается в том числе и на кассетах вот в таком изящном оформлении.

Минск уже не торт

А на сладкое – торт. «Минский» это тот самый, из детства, с тремя грибочками и густой посыпкой арахисом, который все так и называли – «С грибочками». Правда, сейчас название «Минский» досталось другому торту – и он, как говорится, уже не торт, но и «с грибочками» до сих пор выпускается, хоть и носит бездушное название «Песочно-ореховый» .

А еще в честь Минска назвали немало архитектурных зданий и сооружений – и часть из них за пределами самой Беларуси. Это и кинотеатр в Москве (заброшен больше десяти лет), и гостиница в той же Москве (снесли в 2006–м), и синагога в канадском Торонто (работает), и шикарный ресторан с террасами в немецком Потсдаме (заброшен с девяностых), и станции метро в Киеве и Москве (работают, соответственно, с 1982 и 2017 года).