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На аукционе в США продали сигару Черчилля

  • 13.10.2017, 7:37

Недокуренную сигару британского премьера продали за более 12 тысяч долларов.

Сигара, которую премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль недокурил в 1947 году, продали на аукционе за 12,2 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.

Стартовая цена лота составляла 1000 долларов.

Черчилль раскурил сигару La Corona 11 мая 1947 года во французском аэропорту Ле Бурже, позднее ее подобрал член экипажа, перевозившего политика с базы Королевских ВВС в Нортхолте.

Фото: АР

На десятисантиметровом остатке сигары сохранилась красно-золотая бандероль с ее названием, которое также включает имя самого премьера: La Corona / Winston Churchill.

Сигары были неотъемлемой частью имиджа Черчилля.


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