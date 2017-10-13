Россия и НАТО: История отношений 2 Олег Панфилов

13.10.2017, 13:51

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Фото: dontimes.com.ua

НАТО по-прежнему считается врагом, который кому-то угрожает.

Богатые россияне, вне зависимости от того, откуда у них деньги, имеют в США и странах-членах НАТО недвижимость, в портах стоят их яхты, в аэропортах – самолеты. Но НАТО по-прежнему считается врагом.

Мое давнее советское детство совпало с очередным всплеском антиНАТОвской пропаганды – газеты и журналы пестрели карикатурами и статьями о том, как НАТО хочет захватить Страну Советов и погубить советскую народную демократию. Именно так и называли – «народная демократия», советским косноязычием, как потом Генеральный секретарь ЦК КПСС, «наш дорогой» Леонид Ильич сказал, что «экономика должна быть экономной». Так вот, было это в пору чудом урегулированного Карибского кризиса и намечающегося афганского. От моего города до афганской границы было каких-то 450 километров, поэтому все транспортные самолеты, летевшие помогать афганцам, «выбравшим социализм», летели прямо над нашим городом. Мы поднимали головы в небо и видели сотни гудящих от натуги самолетов, увозивших деньги советских людей на чужую войну.

Школьниками, а потом студентами рассматривали карикатуры в «Крокодиле», где мэтр советской сатиры Борис Ефимов в каждом номере выдавал новые рисунки – обязательный в смокинге и цилиндре капиталист крутил глобус или водил корявым пальцем по карте, чтобы показать маршруты империалистического НАТО по завоеванию свободолюбивых социалистических стран. Мы тогда не знали, как, почему и кем было создано НАТО, мы на самом деле поражались тому, насколько кровожадны были планы капиталистов, желающих захватить нашу невероятно счастливую советскую страну, в которой тогда не знали, что такое жвачка и джинсы, но гордились кирзовыми сапогами и сандалиями ленинградской фабрики «Скороход». И многие считали, что нам мешает жить именно НАТО, а не советский Госплан, КПСС, комсомол и приобретенная за десятилетия советской власти задавленность населения.

Нынешней молодежи непросто разъяснить, что такое советская пропаганда: с одной стороны, тебе круглосуточно вдалбливают, что счастливее страны нет на свете. и когда удается выстоять очередь и купить килограмм вонючих сосисок, то начинаешь верить, что где-то там во Франции или Англии не всем сосиски достаются, а если дойдешь до прилавка, то получишь не килограмм, а полкило самых вонючих французских сосисок, сделанных на мясокомбинате имени Жанны д`Арк. С другой стороны, мы должны были всех ненавидеть – китайцев, потому что они «ревизионисты», югославов, потому что они нас предали, но больше всех мы были обязаны ненавидеть НАТО. С полос газет и страниц журналов, с экранов телевизоров и кинотеатров, из рупоров радио нам каждый день говорили, что НАТО это что-то вроде огромного монстра, который клацает зубами, испускает смрадный дым из огненной пасти, точит свои когти, чтобы всех нас погубить.

Примерно с середины 1970-х годов наравне с газетными и телевизионными «страшилками» в Советский Союз стали проникать идеологические подрывные материалы – жвачки, сигареты, джинсы, «пласты» – виниловые пластинки с роком и джазом, журналы, видеокассеты. Работники посольств и раньше привозили, но теперь НАТО стало проникать если не в каждый дом, то в сознание многих людей, решивших поменять тягучую конфету «Тузик» на жвачку «Huba Bubba». В советской пропаганде стали публиковать карикатуры и статьи про стиляг, предающих советский образ жизни и клюющих на чужеродные для борца за идеалы коммунизма безделушки. Вот тогда становилось понятно, что НАТО – это вкусные, не виданные в СССР продукты и красивые вещи, которые можно достать только у спекулянтов.

К концу 1980-х годов НАТО не то чтобы полюбили, все советские люди понимали, что «ножки Буша», толстенькие куриные бедра, оттуда – из НАТО. Что пустые прилавки магазинов – результат санкций, к которым руку приложило НАТО – не напрямую, не решением совета министров обороны или иностранных дел, а руководства страны, основателя НАТО. Постепенно карикатурный дядя Сэм в котелке и в жилетке из американского флага становился вхож в почти каждый дом: тогда американцы не только поставляли куриное мясо в голодный Советский Союз, а потом и в независимую Россию, но и оплачивали производство птицеводства на российской территории.

Часть россиян выросла на НАТОвской курятине, которую поставляли большими партиями почти десять лет и импортируют до сих пор. С первых лет независимости России НАТО стало присутствовать в каждом доме – всем стали доступны джинсы, и даже если их шили во Вьетнаме или Таиланде, они были американским символом, обтягивающим крутые задницы российских девушек и становящиеся предметом гордости парней из бывших колхозов. А потом кинотеатры заполнили голливудские фильмы, на телевидении Зыкину и Кобзона разбавляли Майклом Джексоном и Мадонной, в кроссовках ходили почти все, даже если их склеили в Ереване. НАТО был на теле почти каждого молодого человека, покупавшего футболку с рисунками орла или американского флага.

Советская пропаганда, когда-то сидевшая в головах людей, постепенно исчезала, люди уже не боялись говорить и даже рассуждать о НАТО. Борис Ефимов покаялся и принес в редакцию Радио Свобода свои карикатуры советского времени, на которых журналисты были изображены с раздвоенными языками, с которых капал яд. Михаил Горбачев уже встречался с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, получая от каждого порцию похлопываний по плечу. Потом Советский Союз прекратил свое существование – по объективным причинам, как говорят врачи, «несовместимым с жизнью». Конечно, НАТО особо и не таилось, не скрывая радость от исчезновения «империи зла».

Несмотря на то, что открывались архивы, появились публикации о НАТО, из которых можно было узнать, к примеру, о причинах создания Североатлантического блока, и одной из них был захват советскими войсками стран Восточной и Центральной Европы в последний год Второй мировой войны. О том, что НАТО, на самом деле, прежде всего политическая организация, а потом уже военная. Что в Брюсселе, штаб-квартире НАТО, работают дипломаты, а командование находится в другом небольшом бельгийском городе Монс. Что прежде чем начать какую-либо операцию, ведутся долгие переговоры, консультации, идет поиск компромиссов, прежде всего потому, что любая война – это смерти и солдат, и случайно попавших под обстрелы мирных жителей. Для СССР, а потом и путинской России НАТО – это пугало внутреннего употребления, когда зависть у Кремля к альянсу скрыть сложно, но необходимо делать все, чтобы население его постоянно боялось. И когда население живет мыслью «лишь бы не было войны», то его можно спокойно посылать на многочисленные войны.

Все годы существования НАТО с 4 апреля 1949 года был раздражителем для советской власти – они понимали, что эта организация не даст им дальше продвигаться вглубь Европы и захватывать страны, чтобы насаждать там марксизм-ленинизм. Поэтому в пропаганде всегда был внешний враг – США и НАТО, хотя понятно, что это практически одно и то же, к альянсу присоединились европейские страны, а со вступлением Турции, Азия стала сближаться с альянсом. Сейчас членами НАТО являются 29 стран, на пути к интеграции еще четыре страны, в том числе Грузия и Украина. Единственная страна-член НАТО, у которой нет собственной армии вообще, это Исландия. Для многих новых стран НАТО – гарант безопасности, как и прежде – от угрозы нападения из России.

В армиях стран НАТО около 4 миллионов военнослужащих, самая совершенная техника и вооружение. Расходы на 2015 год составили 892 миллиардов долларов. Штатная численность военнослужащих российской армии – чуть больше одного миллиона, бюджет – около 80 миллиардов долларов. Это несоответствие и отставание в технологиях вызывает истерику в российской пропаганде, но, кроме поддержки оболваненной части населения, противостоять НАТО у России нет возможности. Однако телевидение не прекращает попытки убеждать россиян в том, что почти все проблемы у России – от НАТО, которая всех подряд убивает и постоянно захватывает чужие территории. Но самый простой подсчет военных операций и войн опять ставит Россию, как и в прошлом СССР в положение постоянного и безапелляционного вруна.

Со времени создания НАТО в 1949 году, Советский союз участвовал в многочисленных войнах – и как непосредственный участник, и как поставщик военных советников, вооружения, боеприпасов и техники.

Таким образом советская, а потом и российская армия непосредственно участвовала в 31-м военном конфликте или многолетних войнах. Силы НАТО за это период участвовали только в шести военных операциях – на территории Югославии, Афганистана, Ирака и Сирии. Остальные случаи применения армий НАТО связано с операциями по поддержанию мира в разных частях мира, как, например, контроль за проведением операции широкой коалиции «Буря в пустыне» в Персидском заливе во время войны между Кувейтом и Ираком, морская и воздушная блокада территории Югославии. Или операции НАТО по противодействию пиратской деятельности у побережья Сомали. Список всех операций НАТО есть в интернете и ознакомится с ними нет проблем.

Сейчас в отношениях России и НАТО, а точнее в их отсутствии, новый период – Кремль страшно недоволен сближением с альянсом Грузии и Украины. Причем, если у Грузии это получается давно и весьма успешно, и Россия старается их не замечать, то украинское сближение расценивается Москвой как предательство и, по меньшей мере, близкий конец света для российских имперских амбиций. Конечно, Россия уже не та, что была четверть века назад и многие достижения ширпотреба стран НАТО, как и науки искусства доступны россиянам, многие из которых считают это само собой разумеющимся. Богатые россияне, вне зависимости от того, откуда у них взялись деньги, имеют в США и странах-членах НАТО недвижимость, в портах стоят их яхты, в аэропортах – их самолеты. Но НАТО по-прежнему считается врагом, который кому-то угрожает.

Олег Панфилов, «Новое время»