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Старый замок в Гродно снова станет дворцом Стефана Батория

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  • 13.10.2017, 21:46
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Появились подробности реконструкции Старого замка в Гродно.

В Гродно продолжается реставрация и приспособление под историко-археологический музей комплекса Старого замка. Об этом говорится в паспорте объекта, передает «Радыё Свабода».

Сейчас идет подготовительный период. На паперти спилили несколько деревьев, сняли трактором асфальт. Расчистили место для работы археологов.

Въездные ворота более двух лет стоят с ободранной штукатуркой. Весной планируют снять крышу, верхнюю часть ворот разберут. Чтобы работы могли проходить, справа от каменного моста построят временный, через который можно будет попасть на территорию замка.

Согласно проекту нынешний замок предполагается перестроить во дворец времен короля Стефана Батория.


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