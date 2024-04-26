BILD: Столтенберг тайно встретился с главой МИД Германии 2 26.04.2024, 16:13

Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Среди тем была помощь Украине.

В четверг, 25 апреля, главу МИД Германии Анналену Бербок заметили во время секретной встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как пишет Bild, они просидели в ресторане отеля Telegraphenamt в Берлине почти три часа. Их обнаружил фотограф издания Михаэль Кернер. Впоследствии присутствующие рассказали ему, что «дискуссия была несколько горячей».

Как стало известно изданию, Столтенберг попросил Бербок о разговоре и обсудил с ней безопасность Европы и дальнейшую помощь Украине.

С 25 апреля генсек НАТО находится в Германии для подготовки к саммиту Альянса в Вашингтоне в июле. Перед этим он побывал в Польше, где говорил с премьер-министром Дональдом Туском о сдерживании и обороне, а также о поддержке Украины.