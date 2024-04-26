СМИ: Украинские разведчики совершили кибератаку на сервисы «Единой России» 1 26.04.2024, 15:59

Часть ресурсов до сих пор не работает.

Специалисты Главного управления разведки осуществили «масштабную кибератаку» на ресурсы российской правящей партии «Единая Россия», сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в ГУР.

Отмечается, что сейчас под ударом находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.

Разведчики утверждают, что несмотря на заявления Единой России о том, что «работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается», часть ресурсов до сих пор не работает.

Единая Россия заявила о масштабной DDoS-атаке утром 26 апреля на все свои электронные сервисы. Там это связали с проведением акции Диктант победы, запланированной на сегодня.