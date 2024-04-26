закрыть
26 апреля 2024, пятница, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украинские разведчики совершили кибератаку на сервисы «Единой России»

1
  • 26.04.2024, 15:59
СМИ: Украинские разведчики совершили кибератаку на сервисы «Единой России»

Часть ресурсов до сих пор не работает.

Специалисты Главного управления разведки осуществили «масштабную кибератаку» на ресурсы российской правящей партии «Единая Россия», сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в ГУР.

Отмечается, что сейчас под ударом находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.

Разведчики утверждают, что несмотря на заявления Единой России о том, что «работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается», часть ресурсов до сих пор не работает.

Единая Россия заявила о масштабной DDoS-атаке утром 26 апреля на все свои электронные сервисы. Там это связали с проведением акции Диктант победы, запланированной на сегодня.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох