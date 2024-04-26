Идет антициклон с Западной Украины: какой будет погода в выходные 26.04.2024, 16:06

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Прогноз синоптиков.

27 апреля погодные условия в Беларуси будет определять антициклон, центр которого переместится с Западной Украины на Гомельскую область. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, сообщает сайт pogoda.by.

В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами, а по Витебской области на большей части территории заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти.

28 апреля погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по Витебской и Минской областям скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по Витебской и Минской областям пройдут кратковременные дожди. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +15..+22°С.

29 апреля погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, поступающей с юго-запада Европы. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по западу Беларуси до +10°С, максимальная днем +18..+25°С.