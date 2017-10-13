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В Минске эвакуировали жильцов девятиэтажки

  • 13.10.2017, 22:11
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В подвале дома нашли учебный снаряд к гранатомету.

Днем 13 октября экстренные службы эвакуировали жильцов одного из подъездов 9-этажки по улице Широкой. Оказалось, в подвале нашли учебный снаряд к гранатомету.

Как сообщили местные жители, из одного подъезда людей эвакуировали на улицу. Тем временем на месте работали саперы.

Информацию tut.by подтвердил начальник пресс-службы внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.

«Примерно в 15.00 нам поступил сигнал от экстренных служб, что в одном из подъездов дома на улице Широкой нашли подозрительный предмет. На место выезжала саперно-пиротехническая группа. Был обнаружен учебный снаряд к ручному противотанковому гранатомету ПГ-7».


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