ГосСМИ называли прапорщиков из Печей «мечтой командира» 11 15.10.2017, 12:29

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Газета Борисовского исполкома «отличилась» cтатьей «Отец солдатам».

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в круге подозреваемых по делу Александра Коржича, погибшего в Печах во время прохождения срочной воинской службы, находится прапорщик 3-й роты 3-й школы части №43064 Артур Вирбал, пишет ex-press.by.

Этого прапорщика, который занимал должность старшины роты, подозревают в том, что он забрал у Коржича банковскую карточку и некоторое время снимал с неё деньги в банкоматах, расплачивался в кафе. В Следственном комитете заявляют о том, что с карточки пропало как минимум 180 рублей.

В это трудно поверить, потому что в газете Борисовского исполкома “Адзінства” Артур Леонидович Вирбал, сам не так давно отслуживший срочную службу, назван прямо-таки «отцом солдатам». А командир подразделения, в котором служит Артур Леонидович, майор Александр Чернов, заявил автору текста, подполковнику запаса Николаю Макаревичу: «О таком старшине каждый командир подразделения мечтает.<...> Работая со своими подопечными, гвардии прапорщик Артур Вирбал проявляет поистине отцовскую заботу». Комментарии к этой публикации почему-то отключены.

Отец солдатам

Причастен или нет прапорщик Вирбал к трагическому происшествию в Печах, должны выяснить следователи. И об итогах их работы рано или поздно расскажут официальные представители Следственного комитета. Но уже сегодня можно получить представление, о чем или, точнее, о ком мечтают командиры печанских подразделений.

Артур Леонидович выложил видео на своей странице «ВКонтакте», где он «будит» своего уставшего приятеля. Осторожно, в видеоматериале содержится ненормативная лексика.