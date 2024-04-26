закрыть
26 апреля 2024, пятница, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянам предрекли новую мобилизацию

1
  • 26.04.2024, 15:06
Россиянам предрекли новую мобилизацию

В случае решения Путина идти на Харьков.

Новое крупное наступление российских войск в Украине, целью которого может стать Харьков, потребует второй волны массовой мобилизации.

Такое мнение Financial Times высказала Дара Массикот — старший научный сотрудник и военный аналитик Carnegie Endowment for International Peace.

По оценкам Массикот, в прошлом эксперта Rand Corp, американского аналитического центра, который выполняет заказы правительства США и Пентагона, для крупной наступательной операции только на каком-либо одном направлении российскому Генштабу потребуется не менее 100 тысяч солдат.

Сейчас численность российской армии в Украине оценивается в 470 тысяч человек, по словам Кристофера Каволли, командующего объединенными силами НАТО в Европе. По оценкам западной разведки, с начала вторжения Россия потеряла убитыми и раненными не менее 315 тысяч человек, тогда как начинала войну с группировкой численностью 360 тысяч.

В настоящий момент Кремлю удается пополнять войска со скоростью около 30 тысяч человек в месяц — за счет контрактников и «добровольцев» из бедных регионов, которым власти предлагают зарплату от 200 тысяч рублей и разовый бонус на сумму до 1 миллиона. Тем не менее, без новой мобилизации летнее наступление Владимир Путин провести не сможет, уверена Массикот. «Если у Кремля есть амбиции взять Харьков, или юг Украины, что будет еще труднее, им придется собрать очень большие силы», — предупреждает эксперт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох