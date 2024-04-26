Россиянам предрекли новую мобилизацию 1 26.04.2024, 15:06

В случае решения Путина идти на Харьков.

Новое крупное наступление российских войск в Украине, целью которого может стать Харьков, потребует второй волны массовой мобилизации.

Такое мнение Financial Times высказала Дара Массикот — старший научный сотрудник и военный аналитик Carnegie Endowment for International Peace.

По оценкам Массикот, в прошлом эксперта Rand Corp, американского аналитического центра, который выполняет заказы правительства США и Пентагона, для крупной наступательной операции только на каком-либо одном направлении российскому Генштабу потребуется не менее 100 тысяч солдат.

Сейчас численность российской армии в Украине оценивается в 470 тысяч человек, по словам Кристофера Каволли, командующего объединенными силами НАТО в Европе. По оценкам западной разведки, с начала вторжения Россия потеряла убитыми и раненными не менее 315 тысяч человек, тогда как начинала войну с группировкой численностью 360 тысяч.

В настоящий момент Кремлю удается пополнять войска со скоростью около 30 тысяч человек в месяц — за счет контрактников и «добровольцев» из бедных регионов, которым власти предлагают зарплату от 200 тысяч рублей и разовый бонус на сумму до 1 миллиона. Тем не менее, без новой мобилизации летнее наступление Владимир Путин провести не сможет, уверена Массикот. «Если у Кремля есть амбиции взять Харьков, или юг Украины, что будет еще труднее, им придется собрать очень большие силы», — предупреждает эксперт.