Не стало актера Дмитрия Марьянова 11 16.10.2017, 7:46

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Звезде фильма «Выше радуги» было всего 47 лет.

Вечером 15 октября появилась информация о том, что не стало актера Дмитрия Марьянова. Он умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне. Туда его привезли друзья, после того, как в "скорой" им заявили, что сегодня слишком много вызовов, пишет kp.ru.

Дмитрий жаловался на здоровье друзьям, с которыми отдыхал на даче, с самого утра 15 октября. Мол, тяжело ходить и очень болит спина. Даже пытался поспать, но легче не стало. После обеда ему стало хуже, упал и потерял сознание. Друзья тут же позвонили в "скорую помощь", но когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Но увы! - спасти артиста не удалось. Он умер по дороге к врачу. Правда, чуть позже появилась информация, что друзья актера решили сами отвезти Марьянова на авто из-за пробок на шоссе, мол, так будет быстрее, а "скорая" может попасть в затор. Но не успели. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЗРИТЕЛЮ

Дмитрий Марьянов стал известен после роли в детском фильме "Выше радуги" Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Школьник Алик, которого сыграл юный Марьянов был непохож на своих сверстников – одевался странно, вел себя не как обычные подростки и очень запомнился зрителям.

Дмитрий Марьянов в картине "Выше радуги" - первом культовом фильме перестройки.

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА

Потом были съемки в "Дорогая Елена Сергеевна" Эльдара Рязанова, где он сыграл подростка, пытающегося достать ключ от двери кабинета, где хранятся работы, чтобы внести изменения в них.

Дмитрия Марьянова многие заметили и полюбили в роли отличника Паши в фильме "Дорогая Елена Сергеевна"

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА

Молодого человека полюбили режиссеры - за мощную фактуру, харизму, за талант. Как признавалась он позже, это было золотое время, актера буквально засыпали предложениями: фильмы "Кофе с лимоном", "Танцующие призраки", "Графиня де Монсоро" сделали его скоро звездой.

В 2000 году актер снялся в мелодраме "Президент и его внучка". Затем последовали роли в сериалах "Дневник убийцы", "Леди Мэр", "Кавалеры морской звезды", "Ростов-папа", "Боец".

Доставались ему и главные роли - он сыграл их в таких картинах, как "Одержимый", "Взрослая дочь или тест на…", "Отцы", "Черный город", "Ночной гость", "Как выйти замуж за миллионера", "Игра в правду", "Умельцы" и других.

Дмитрий Марьянов в сериале "Боец"

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА

С 2003 году Марьянов поступил в труппу Независимого театрального проекта. Вместе с Гошей Куценко, Маратом Башаровым, Константином Юшкевичем, Людмилой Артемьевой, Вячеславом Разбегаевым Марьянов играл в "Рикошете" Анатолия Спивака и трех спектаклях Виктора Шамирова: "Ladies'Night", "Белоснежка и другие" и "Игра в правду".

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Складывалась не так удачно, как профессиональная. Сначала был студенческий гражданский брак с однокурсницей Татьяной Скороходовой. Пара рассталась, потому что Дмитрий еще не был готов к семье. Затем знакомство с моделью Ольгой Аносовой, которая родила ему ребенка. Но и тут не сложилось: Марьянов все время тратил на работу, и однажды Ольга не выдержала и выгнала его из дома.

Дмитрий Марьянов работал и с популярным "Квартетом И" - например, в фильме "День радио"

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА

Говорили, что после расставания с Аносовой на шоу "Танцы со звездами" Марьянов закрутил роман с Ириной Лобачевой, но спустя несколько месяцев после завершения проекта пара рассталась. Долгое время актер жил один и даже гордился тем, что он "старый холостяк". Но все изменилось после знакомства с Ксенией Брик - психологом из Харькова моложе актера на 17 лет.

Она заставила его задумался о создании семьи. В одном из интервью Дима рассказал, что Ксения не хотела знакомиться с ним, так как боялась его публичности: ему пришлось добиваться девушку. Два года назад пара поженилась и тогда же журналисты узнали о том, что у молодоженов есть общий ребенок - дочь Анфиса, просто пара не хотела раньше говорить о нем с прессой.

Дмитрий Марьянов обожал мотоциклы, при этом байкером себя не считал. Родные опасались, мол, опасное увлечение, но артист отмахивался: от судьбы не уйдешь.

Актер с женой Ксенией

Фото: БОРИС КУДРЯВОВ

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. В 1992 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего сразу же был принят в труппу театра Ленком.

В 1986 году Марьянов сыграл главную роль в фильме "Выше Радуги". В 1988 -м снялся в ленте "Дорогая Елена Сергеевна". А в 1991-м - в картине "Любовь". Эти роли закрепили за ним статус "звезды нового поколения". Также актер известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино - "День радио", "Графиня де Монсоро".