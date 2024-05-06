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Стало известно, в каком возрасте люди начинают видеть сны

  • 6.05.2024, 0:02
Стало известно, в каком возрасте люди начинают видеть сны

Полноценные сюжетные сны начинают формироваться в опредленное время.

Сомнолог Наталья Коньшина рассказала, в каком возрасте люди начинают видеть сны.

Специалист отметила, что фаза быстрого (активного) сна, в которой люди видят сны, у взрослых занимает 10-20% от общего времени сна.

В то же время, по ее словам, у новорожденных же она достигает 80% от общего времени сна, к четырем месяцам 40%, а к трем годам – 30%.

Эксперт заявила, что младенцы могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже, с четырехлетнего возраста. Несмотря на то, что сложные сюжетные сны дети начинают видеть после четырех лет, страхи и кошмары во снах могут возникать уже после полутора лет.

«Основная причина – повышенное напряжение нервной системы малыша. Пиковый период появления ночных страхов – время отказа от дневного сна. Ребенок устает от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи», — заявила Коньшина.

Кроме этого эксперт отметила, что ночные страхи и ночные кошмары – различные состояния, относящиеся к парасомниям, связанным с процессом сна. Ночные страхи возникают примерно через два часа после засыпания, а ночные кошмары чаще возникают в утренние часы.

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