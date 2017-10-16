Арина Соболенко стала первой ракеткой Беларуси 8 16.10.2017, 12:59

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Арина Соболенко

19-летняя спрортсменка заняла 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой обновленный рейтинг WTA.

Неделю назад Соболенко занимала 102 место в мировом рейтинге. Подняться ей помогло успешное выступление на турнире в китайском Тяньцзине. Там белоруска добралась до финала, где уступила россиянке Марии Шараповой.

Сейчас Соболенко стала лучшей белорусской теннисисткой. В мировой топ-100 входит также Александра Саснович — она как раз занимает 100-е место. Вера Лапко находится на 167-й позиции, Виктория Азаренко — на 204-й.