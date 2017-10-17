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Ученые раскрыли связь между викингами и исламом

  • 17.10.2017, 12:51
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Фото: @UU_University

Шведские исследователи обнаружили необычный артефакт.

Группа шведских ученых нашла новые свидетельства того, что викинги исповедовали ислам.

Об исследовании сообщает The Independent (перевод – lenta.ru).

В одном из захоронений викингов специалисты обнаружили кусок шелковой ткани, на которой было вышито имя Аллаха и зятя пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Он датируется IX-X веками. Изначально считалось, что там находится обычное украшение, но потом археолог Анника Ларссон (Annika Larsson) заметила, что на ткани изображено куфическое письмо. Ларссон уверена, что могила принадлежит викингу, который, вероятно, принял ислам.

«Интересной деталью является то, что слово «Аллах» изображено зеркально. Возможно, они пытались написать это так, чтобы молитву можно было читать слева направо, — пояснила Ларссон. — В Коране говорится, что все, кто попадут в рай, будут носить шелковую одежку, что может быть объяснением распространения шелка среди викингов и появления подобных надписей».

Это не первая подобная находка. Так, в скандинавской могиле IX века археологи обнаружили серебряное кольцо с надписью, выполненной ранним арабским куфическим письмом. Надпись интерпретируется как «Для Аллаха» или «Аллаху», однако возможно и другое прочтение — «Иншаллах».


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