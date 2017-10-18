Лукашенко и Революция достоинства 6 Наталья Радина

18.10.2017, 9:56

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Наталья Радина

Хотя Украина сегодня, безусловно, нуждается в поддержке всего мира - мы, белорусы, не меньше нуждаемся в поддержке Украины.

Я очень люблю приезжать в Украину. Несмотря на войну и все сложности переходного периода, ваша страна сегодня заряжает энергией. Нигде я не встречала такого количества мотивированных людей, которые своей энергией и козацкой самоорганизованностью смогли остановить военную машину восточной деспотии. Кажется, что здесь совсем нет усталости или цинизма, жажды наживы любой ценой, серого и унылого прагматизма, свойственых для стран с «устоявшейся» диктатурой или демократией. Эти горящие глаза, эти споры до хрипоты, это огромное количество идей, многие из которых не растворяются в воздухе, а реализуются, этот романтизм и максимализм не только молодых, а людей всех возрастов - все это бесценно.

И хотя Украина сегодня, безусловно, нуждается в поддержке всего мира - и в войне с имперской Россией, и в проведении демократических и рыночных реформ - мы, белорусы, не меньше нуждаемся в поддержке Украины. Нам нужны ее свободный дух, энергия, уникальный опыт взаимопомощи и солидарности.

Единственное, что сегодня в Украине выше моего понимания - это как можно так ценить свободу, идти за нее на подвиг и смерть, но при этом снисходительно-лояльно относиться к соседней диктатуре, в которой уже 23 года живут «братья-белорусы», как нас с любовью называют украинцы.

Помню, какое огромное разочарование вызвало поведение украинского «оранжевого» правительства в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, которые после прихода к власти бросились обниматься с Лукашенко, напрочь забыв о белорусской демократической оппозиции, которая горячо их поддержала во время революции и стояла на Майдане плечом к плечу с украинцами. После же Революции Достоинства, когда Петр Порошенко пригласил на свою инаугурацию белорусского диктатора, я испытала настоящий шок. «Как же так? - спрашивала я себя. - Ведь на Майдане люди погибли. Белорус погиб! Неужели Михаил Жизневский и герои Небесной сотни потеряли жизни за то, чтобы новая власть Украины целовалась с диктаторами, у которых руки в крови?»

Дальше - больше. Сотрудничество между властями страны победившей революции и последней диктатуры Европы стало набирать обороты. В Украину из Беларуси гнали эшелоны с переработанной российской нефтью, из Украины в Беларусь - «санкционные» продукты, которые Лукашенко контрабандно поставлял в Россию. В Беларусь ехали колонны грузовиков с конфетами порошенковской фабрики «Рошен», из Беларуси в Украину везли миллионы пачек сигарет для контрабандных поставок в Европу. «Вишенкой на торте» стал лукашенковский пропагандистский канал «Беларусь-24», который пустили в украинские телесети и который объяснял воюющим с российсской агрессий на Востоке украинцам, как прекрасно живется в «социалистическом раю» по соседству на дотации из Кремля.

Ни одной встречи с демократической оппозицией Беларуси власти Украины (за исключением народных депутатов) не провели.

На власть смотрят избиратели. И вот, по данным социологических опросов, в стране победившей Революции Достоинства палач и путинская марионетка Лукашенко становится самым популярным зарубежным политиком!

Во время своего недавнего приезда в Киев, в октябре этого года, я пришла на встречу читателей с известным российским журналистом Аркадием Бабченко, которая проходила в одной из синагог города. В зале присутствовали сотни интеллигентных образованных людей. Я спросила у Аркадия, как он может объяснить этот дикий выбор горячо любимых мной украинцев? Бабченко, который, как вы знаете, в карман за словом не полезет, даже растерялся, а народ в зале возмущенно загудел: нет, неправда, такого быть не может, знаем мы этого негодяя Лукашенко!

Ладно. После этого мы с Аркадием и еще с десятком присутствующих на встрече журналистов, пиарщиков и общественных деятелей продолжили общение в неформальной обстановке в одном из киевских кафе. И что вы думаете? За бокалом пива я услышала от коллег опостылевшие мне «аргументы»: «Не такой уж плохой этот ваш Лукашенко, у вас же порядок!»

Да, на улицах у нас чисто (как и в Киеве, как и в большинстве городов мира). Но по этим улицам ходят тысячи милиционеров и омоновцев, которых в 7 раз больше, чем было в БССР. Здесь, в самом центре чистого Минска, стоит здание КГБ (которое из-за фасада с колоннами туристы путают с театром), во внутреннем дворе которого расположена страшная тюрьма, где пытают политических заключенных. Это и моя личная история, я там была, и я помню эти полные отчаяния и унижения дни и ночи.

При этом «порядке» убивают лидеров опозиции, министров, депутатов, общественных деятелей, журналистов. Тут тюрьмы на треть заполнены бизнесменами, у которых «отжали» имущество и бросили подыхать за решетку на огромные сроки в 8-10 лет. Здесь для наркоманов, - больных, по сути, людей, - открывают отдельные колонии, чтобы подвергать их пыткам, а больных алголизмом отправляют в ЛТП на рабские работы. Здесь страшно отправить сына в армию, потому что там его будут избивать, вымогать у него деньги, а потом убьют или подтолкнут к самоубийству. Здесь давно нет свободы слова, потому что СМИ закрывали, редакции громили, журналистов убивали или вынуждали покинуть страну.

Но белорусы продолжают бороться. У себя в стране, в эмиграции, в том числе в Украине, куда они едут воевать, следуя знаменитому лозунгу наших общих восстаний: «За нашу и вашу свободу!» Попробуйте сказать этим людям, которые проливают за свободу кровь, что диктатор Лукашенко «не такой уж плохой», если они не могут даже вернуться на родину, потому что там их неминуемо ждет тюрьма.

Неужели мы не вправе рассчитывать на ответную солидарность со стороны братьев-украинцев?

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org, специально для ЛИГА.net (Украина)