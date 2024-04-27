Жителю Сморгонского района суд запретил тратить пенсию
- 27.04.2024, 21:16
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В чем причина?
В помещении Синьковского «сельского исполкома» прошло выездное судебное гражданское заседание. Прокурор района подал иск о признании местного жителя ограниченно дееспособным.
Как сообщает Генпрокуратура, причина то, что 67-летний мужчина тратил получаемую пенсию на алкоголь. При этом содержал семью, покупал продукты, лекарства и оплачивал коммуналку его сын. В итоге семья оказалась в тяжелом материальном положении.
Пристрастие мужчины к алкоголю подтвердили родственники.
Решением суда Сморгонского района заявление прокурора удовлетворили в полном объеме. Теперь мужчина ограничен в дееспособности, ему запрещено совершать сделки, за исключением мелких бытовых, а также получать пенсию, заработок и иные доходы и распоряжаться ими без согласия попечителя.