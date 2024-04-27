закрыть
27 апреля 2024, суббота, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жителю Сморгонского района суд запретил тратить пенсию

  • 27.04.2024, 21:16
  • 1,800
Жителю Сморгонского района суд запретил тратить пенсию

В чем причина?

В помещении Синьковского «сельского исполкома» прошло выездное судебное гражданское заседание. Прокурор района подал иск о признании местного жителя ограниченно дееспособным.

Как сообщает Генпрокуратура, причина то, что 67-летний мужчина тратил получаемую пенсию на алкоголь. При этом содержал семью, покупал продукты, лекарства и оплачивал коммуналку его сын. В итоге семья оказалась в тяжелом материальном положении.

Пристрастие мужчины к алкоголю подтвердили родственники.

Решением суда Сморгонского района заявление прокурора удовлетворили в полном объеме. Теперь мужчина ограничен в дееспособности, ему запрещено совершать сделки, за исключением мелких бытовых, а также получать пенсию, заработок и иные доходы и распоряжаться ими без согласия попечителя.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох