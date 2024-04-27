На пути из Литвы в Беларусь ввели новые правила пересечения границы 27.04.2024, 23:00

Для фур.

Грузовики, следующие из Литвы в Беларусь, теперь в ожидании своей очереди пересечения литовско-белорусской границы отстаиваются на площадке возле пункта пропуска «Шальчининкай», пишет «Логист.Today».

Возле «Шальчининкая» развернули мобильный контрольно-пропускной пункт и установили временные знаки регулирования дорожного движения. Так грузовики перенаправляют с дороги A-15, которая соединяет «Шальчининкай» с Вильнюсом, на обочину другой, менее загруженной трассы.

Решение перемещать грузовики принято на встрече специалистов Национального центра управления кризисными ситуациями при правительстве Литвы с руководителями самоуправления Шальчининкайского района. Заодно установлено, что движение возле пункта пропуска отныне регулирует Управление пограничных постов (BIPD) совместно с полицией. В ближайшее время дорожная служба установит на стоянке биотуалеты и мусорные контейнеры.

Как объяснил глава Министерства транспорта и коммуникаций Рамунас Дилба, скопление грузовиков на обочине трассы A-15 стало угрожать безопасности движения и общественному порядку. Поэтому и принято решение перенести стоянку для фур на менее загруженную дорогу.

Cрок ожидания для грузовиков в очереди на границе с Литвой на погранпереходах «Мядининкай»/«Каменный Лог» и «Шальчининкай»/ «Бенякони» на въезд в Беларусь составляет 5–6 дней, на выезд — около 20 дней.