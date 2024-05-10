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МИД Эстонии: Запад должен быть открытым к идее Макрона

  • 10.05.2024, 12:25
МИД Эстонии: Запад должен быть открытым к идее Макрона
Эмануэль Макрон

Победа Украины имеет прямое влияние на безопасность в регионе.

Эстония и другие союзники должны быть открыты для обсуждения идеи, озвученной президентом Франции Эммануэлем Макроном, о возможности отправки войск НАТО в Украину.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг, сообщает «Голос Америки».

«Мы должны быть открыты к идеям. Вместо того чтобы все время сообщать о том, что мы не собираемся делать для помощи Украине, мы должны сообщать то, что, считаем, мы должны», - сказала Силласте-Эллинг.

В то же время она добавила, что в настоящее время не ведется никакая деятельность в направлении подготовки к отправке иностранных войск в Украину.

«Но для нас в любом случае все варианты «на столе». Мы открыты для рассмотрения разных вариантов», - отметила эстонская дипломатка.

По ее словам, возможно, речь пойдет не о «непосредственном бое с россиянами», но об обучении или определенных специальных задачах.

Силласте-Эллинг также отметила, что Украина на сегодняшний день является приоритетом для Эстонии.

«Что для нас приоритет - это все об Украине. Потому что победа Украины имеет прямое влияние на нашу безопасность. Украина ведет борьбу прямо сейчас в основном для нас, ради нашей безопасности, следовательно, мы делаем все возможное, чтобы помочь», - добавила она.

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