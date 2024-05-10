МИД Эстонии: Запад должен быть открытым к идее Макрона
- 10.05.2024, 12:25
Победа Украины имеет прямое влияние на безопасность в регионе.
Эстония и другие союзники должны быть открыты для обсуждения идеи, озвученной президентом Франции Эммануэлем Макроном, о возможности отправки войск НАТО в Украину.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг, сообщает «Голос Америки».
«Мы должны быть открыты к идеям. Вместо того чтобы все время сообщать о том, что мы не собираемся делать для помощи Украине, мы должны сообщать то, что, считаем, мы должны», - сказала Силласте-Эллинг.
В то же время она добавила, что в настоящее время не ведется никакая деятельность в направлении подготовки к отправке иностранных войск в Украину.
«Но для нас в любом случае все варианты «на столе». Мы открыты для рассмотрения разных вариантов», - отметила эстонская дипломатка.
По ее словам, возможно, речь пойдет не о «непосредственном бое с россиянами», но об обучении или определенных специальных задачах.
Силласте-Эллинг также отметила, что Украина на сегодняшний день является приоритетом для Эстонии.
«Что для нас приоритет - это все об Украине. Потому что победа Украины имеет прямое влияние на нашу безопасность. Украина ведет борьбу прямо сейчас в основном для нас, ради нашей безопасности, следовательно, мы делаем все возможное, чтобы помочь», - добавила она.