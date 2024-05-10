Мария Максакова: Свободы достоин готовый дать бой

Мария Максакова: Свободы достоин готовый дать бой5
- 10.05.2024, 12:08
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Известная оперная певица поддержала белорусов.
Революция 2020 года в Беларуси подарила много ярких песен. Одна из них — «Свободы достоин», записанная известной оперной певицей Марией Максаковой.
Песня, посвященная белорусским протестам и вдохновленная знаменитыми словами немецкого поэта Иоганна Гете, не теряет актуальности и сегодня.
Мария Максакова — знаменитая оперная певица, бывший депутат Госдумы РФ, ярый критик режима Путина. Активно поддерживает Украину.