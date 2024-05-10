«Ходят почти как хозяева мира» 3 10.05.2024, 13:25

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Заведующая детсадом в Гродно сравнила ожидание от работы и реальность.

Сотрудники детского сада № 79 в Гродно выложили в Instagram видео, где заведующая сравнивает ожидания от работы заведующей садиком и реальность. Ролик набрал десятки комментариев, в которых мнения неожиданно разделились, пишет zerkalo.io.

Судя по ролику, заведующая детским садиком представляла свою работу как необременительные обязанности с услужливыми подчиненными. В действительности же приходится быть «белкой в колесе»: разбираться с бесконечным потоком бумаг и заниматься кучей дел сразу — в том числе работать и за строителя, и за садовника, и за воспитателя.

Многие комментаторы, среди которых сотрудники других детсадов, поблагодарили заведующую за труд по всем фронтам и признали, что видео «жизненное»:

• «Буквально вчера на субботнике чуть ноги не протянула, загрузив в трактор с дворником мешки и прочий хлам».

• «У нас тоже замечательная заведующая, трудяга и очень хороший человек».

• «Как в зеркало заглянула. Всем нам и нашим коллективам сил».

Но часть пользователей уверяет, что в их садиках заведующие как из первой части ролика — с «барскими замашками»:

• «Ходят почти как хозяева мира».

• «Двое моих детей ходили в один садик. Мы с родителями делали ремонт в группе, меняли окна, отопительную систему, ремонтировали игровые площадки у садика, мыли окна… Ни разу не видела, чтобы заведующая хотя бы подошла поздороваться».