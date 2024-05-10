Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP, подлежащие утилизации 5 10.05.2024, 13:39

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Каждая такая ракета будет стоить в разы дешевле новой.

Франция нашла способ помочь Украине с боеприпасами, не опустошая собственные запасы. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах SCALP.

Речь идет о передаче в рамках программы Chrysalis Украине ракет с истекшим сроком годности либо собранных из просроченных компонентов. Об этом со ссылкой на сообщение Radio France Internationale (RFI) пишет DW.

По данным RFI, для программы Chrysalis (название переводится как «куколка бабочки») использовать планируют ракеты Scalp, хранящиеся в специальных контейнерах-«коконах». Как правило, так хранят ракеты двух видов: неиспользованные с истекшим сроком годности и демонтированные, с которых изъяты компоненты для использования в других ракетах Scalp.

«Хранящиеся в «коконах» ракеты доставят на французские заводы, где их за три месяца сделают годными к применению», – отмечает DW.

Поскольку украинской армии эти ракеты нужны были еще «вчера», испытания будут проходить по упрощенной схеме, чтобы они как можно скорее оказались в распоряжении украинских военных.

«Один из источников RFI назвал данный план весьма эффективным в экономическом плане, «поскольку изъятые из коконов ракеты Scalp и так предназначены для утилизации», – отметило издание.

Источники телеканала утверждают, что таким образом каждая ракета обойдется в четыре раза дешевле, чем произведенная с нуля.

Журналисты также уточнили, что запуск программы Chrysalis приблизительно совпал по времени с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона о планах передать Украине 40 ракет Scalp. Оба события датируются январем этого года.

Завершить программу Chrysalis планируют уже в этом году.