Действия россиян в Беларуси: проблему нужно давить в зародыше 7 Егор Чернев

10.05.2024, 11:45

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Запад должен принять симметричные меры.

Беларусь присоединится к ядерным учениям на их втором этапе. Как заявил Путин, генштабы уже начали совместную подготовку. По сути, Беларусь названа новым ядерным государством, которое владеет ядерным оружием и готовится его использовать.

Если Россия позволяет себе плодить новые ядерные государства и пренебрегать договором о нераспространении ядерного оружия, Запад должен принять симметричные меры.

Как минимум – разместить ядерное оружие в Польше и Румынии, а в перспективе и в Украине, и вывести его только после возвращения России к нормам международного права.

Ведь если на действия россиян закрыть глаза, завтра они насоздают ядерных держав в Африке, Латинской Америке и Азии. Проблему нужно давить в зародыше.

Егор Чернев, Telegram