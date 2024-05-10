Транспорт на 50 маршрутах в Минске стал ходить реже 10.05.2024, 12:41

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Названа причина.

В связи с приближением праздника Радуницы, который в этом году православные верующие отмечают 14 мая, на минские кладбища пообещали пустить дополнительные автобусы — с 11 по 14 мая. Между тем, уже с пятницы, 10 мая, на 50 городских маршрутах автобусы, троллейбусы и трамваи начали ходить реже обычного, пишет telegraf.news.

Так, в «Минсктрансе» предупредили, что количество подвижного состава с 10 мая сократили сразу на 50 маршрутах городского пассажирского транспорта, а именно:

• автобусных маршрутах № 9, 26, 40, 42, 54, 61, 72, 73, 74с, 84, 87с, 88с, 107, 111, 113с, 115э, 124, 144с, 147;

• троллейбусных маршрутах № 3, 6, 7, 9, 10, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 53, 59, 92;

• трамвайных маршрутах № 1, 3, 6.

Объяснили на предприятии такое решение «прогнозируемым уменьшением пассажиропотока». Как следствие, транспорт по этим маршрутам стал ходить реже. Так, например, если утром ожидание автобуса по автобусному маршруту №9 составляло в среднем 9 минут, то теперь, согласно обновлённому расписанию, прождать автобус придётся минимум 11 минут.

Когда и где выделят дополнительный транспорт на кладбища?

Согласно информации КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания», дополнительные автобусы по маршрутам к городским кладбищам пустят не только непосредственно на Радуницу, но и в выходные: с 11 по 14 мая добраться на кладбища будет проще. Помимо просто дополнительных автобусов, городские власти пообещали в эти дни открыть и временные дополнительные маршруты:

Кладбище «Северное»

• Автобусный маршрут № 68 (действующий): 13.05 – 6 автобусов, 14.05 – 6 автобусов,

• Дополнительный автобусный маршрут № 974Э: 14.05 – 20 автобусов,

• Автобусный маршрут № 109 (действующий): 13.05 – 8 автобусов,

• Дополнительный автобусный маршрут № 979Э: 14.05 – 18 автобусов,

• Дополнительный автобусный маршрут № 973Э: 13.05 – 8 автобусов, 14.05 – 18 автобусов,

• Дополнительный автобусный маршрут № 977: 14.05 – 1 автобус.

Кладбище «Колодищи»

• Автобусный маршрут № 31 (действующий): 11.05 – 3 автобуса, 12.05 – 3 автобуса, 13.05 – 3 автобуса, 14.05 – 3 автобуса,

• Дополнительный автобусный маршрут № 972Э: 13.05 – 20 автобусов, 14.05 – 43 автобуса.

Кладбище «Западное»

• Автобусный маршрут № 170С (действующий): 11.05 – 3. автобуса, 12.05 – 3 автобуса, 13.05 – 7 автобусов, 14.05 – 7 автобусов,

• Дополнительный автобусный маршрут № 970Э: 14.05 – 25автобусов.

Кладбище «Чижовское»

• Автобусный маршрут № 94С (действующий): 11.05 – 2 автобуса, 12.05 – 2 автобуса, 13.05 – 8 автобусов, 14.05 – 20 автобусов

Кладбище «Михановичи»

• Автобусный маршрут № 5Э (действующий): 11.05 – 2 автобуса, 12.05 – 2 автобуса,

• Дополнительный автобусный маршрут № 975Э: 13.05 – 20 автобусов, 14.05. – 45 автобусов,

• Дополнительный автобусный маршрут № 971Э: 14.05. – 6 автобусов.

Кладбище Лесное»

• Автобусный маршрут № 178Э (действующий): 11.05 – 4 автобуса, 12.05 – 4 автобуса, 13.05 – 4 автобуса, 14.05 – 8 автобусов.

Кроме того, в спцекомбинате пояснили, что непосредственно на Радуницу, 14 мая, въезжать на территорию кладбищ на личном транспорте разрешат бесплатно.