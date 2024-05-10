ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов 1 10.05.2024, 11:58

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И большое количество вражеской пехоты.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины остановили вражеское наступление, уничтожив бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов.

Об этом служба связей с общественностью подразделения сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео. Ролик смонтирован из кадров, отснятых беспилотными летательными аппаратами.

Операторы дронов-камикадзе из «Strike Drones Company» и «Ignis Vindicta» вместе с артиллеристами бригады уничтожили три танка (танковый взвод), боевую машину пехоты БМП-3, многоцелевой тягач легко бронированный и большое количество вражеской пехоты.