ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов

ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов1
- 10.05.2024, 11:58
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И большое количество вражеской пехоты.
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины остановили вражеское наступление, уничтожив бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов.
Об этом служба связей с общественностью подразделения сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео. Ролик смонтирован из кадров, отснятых беспилотными летательными аппаратами.
Операторы дронов-камикадзе из «Strike Drones Company» и «Ignis Vindicta» вместе с артиллеристами бригады уничтожили три танка (танковый взвод), боевую машину пехоты БМП-3, многоцелевой тягач легко бронированный и большое количество вражеской пехоты.
Авдеевское направление, рашисты в очередной раз съездили на штурмhttps://t.co/bpCBPxSFni #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/3Y6rcLx975— Necro Mancer (@666_mancer) May 9, 2024