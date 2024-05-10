закрыть
10 мая 2024, пятница, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов

1
  • 10.05.2024, 11:58
  • 4,738
ВСУ уничтожили танковую колонну оккупантов

И большое количество вражеской пехоты.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины остановили вражеское наступление, уничтожив бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов.

Об этом служба связей с общественностью подразделения сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео. Ролик смонтирован из кадров, отснятых беспилотными летательными аппаратами.

Операторы дронов-камикадзе из «Strike Drones Company» и «Ignis Vindicta» вместе с артиллеристами бригады уничтожили три танка (танковый взвод), боевую машину пехоты БМП-3, многоцелевой тягач легко бронированный и большое количество вражеской пехоты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин