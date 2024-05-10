Украина может перехватить инициативу на одном из направлений 10.05.2024, 13:12

Эксперт дал прогноз.

Россияне сконцентрировали все свои усилия на востоке, а потому украинские войска смогут перехватить инициативу на южном направлении фронта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Алексей Гетьман. По его мнению, тихо на юге не будет и боевые действия продолжатся. Однако на этом участке фронта противник больше думает не о своем продвижении, а лишь о сдерживании ВСУ.

«Я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, мы сможем перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, как по мне, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там», - сказал он.

В то же время эксперт не взялся прогнозировать, когда же инициативу перехватит Украина. Отмечается, что россияне уже начали свое летнее наступление. Захватчики будут маневрировать, менять направления удара, поскольку логика и стратегия сухопутных боев за последние сто лет существенно не изменилась. По словам Гетьмана, к попыткам прорвать оборону стоит готовиться по всему фронту.