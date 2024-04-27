Блинкен: Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в США 27.04.2024, 23:20

Энтони Блинкен

Госсекретарь США повторил призыв президента Джо Байдена к Си Цзиньпину.

США видели доказательства попыток Китая «оказать влияние и, возможно, вмешаться» в предстоящие выборы в США, несмотря на обязательства лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Об этом в интервью CNN (перевод — ТСН) рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сказал, что он повторил призыв американского президента Джо Байдена к Си не вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году.

- Мы видели... доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно скорее. Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, что мы очень внимательно рассматриваем, это абсолютно неприемлемо для нас, поэтому я хотел бы убедиться, что они снова услышали это сообщение, – сказал Блинкен.

Он добавил, что существует беспокойство по поводу того, что Китай и другие страны играют на существующих социальных разногласиях в США в кампаниях влияния.

Пекин неоднократно заявлял, что не вмешивается в выборы в США исходя из своего принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

Блинкен заявил, что США и Китай «очень откровенно говорят об их разногласиях, ведь США хочет избежать конкуренции, которая перерастает в конфликт».

Госсекретарь добавил, что использовал эту встречу с Си Цзиньпином, чтобы выразить обеспокоенность администрации Байдена относительно поддержки Китаем России, а также подчеркнуть, что США будут предпринимать дальнейшие меры, если такая поддержка будет продолжена.

- Мы сказали Китаю следующее: мы будем принимать меры, и если это не прекратится, мы будем вынуждены принять больше мер, и вы можете ожидать, что другие страны также будут принимать меры. Мы ожидаем, что они будут действовать, и... если они этого не сделают, мы будем действовать, – сказал Блинкен. Он добавил, что поднял этот вопрос как перед министром иностранных дел Ван И, так и перед Си.

Блинкен также сообщил, что китайские коллеги не признали роль этих товаров в войне на Украине. Вместо этого они охарактеризовали это как торговлю с Россией и заявили, что успех Москвы не зависит от Китая, добавил Блинкен.

CNN отмечает, что Китай долгое время утверждал, что сохраняет нейтралитет в войне РФ против Украины и продолжал представлять себя как потенциального мирного посредника, даже несмотря на то, что Пекин укрепил свои экономические, стратегические и дипломатические связи с Россией с момента начала полномасштабной войны.