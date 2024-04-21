СМИ: Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги 10 21.04.2024, 12:09

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Перед этим артисту кто-то позвонил.

Российская диджей Катя Гусева, которую долгое время считали возлюбленной певца-путиниста Филиппа Киркорова, рассказала нелицеприятную историю про артиста.

По информации российских СМИ, Гусева вспомнила, как Киркоров вышвырнул ее посреди дороги из машины в США.

По словам Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.

По ее словам, несдержанному Киркорову кто-то позвонил, и разговор был явно был не из приятных, поэтому он, дабы сбросить пар, сел за руль своего спортивного авто и утопил педаль скорости.

«Он садится в машину и говорит: «Не переживай, Гусева, все будет нормально», — и давит на газ. В общем, едет безумно. Причем еще выезжает на встречную полосу, специально показывая, что делает какие-то неправильные маневры. В один момент я не выдерживаю и просто ору матом: «Останови машину! Я больше не могу!» И он реально остановился… посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь», — вспомнила Гусева.