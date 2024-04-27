Сколько систем Patriot нужно Украине для защиты: Зеленский назвал цифру 27.04.2024, 21:30

«Каждый день должны укреплять те или иные украинские позиции».

Украина прошла 27 апреля еще один массированный ракетный удар – 34 российские ракеты разных типов. Основная мишень – это энергетика, разные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

- Часть ракет сегодня удалось сбить, и я благодарен каждому украинскому воину, который был действительно точным и вовремя реагировал. Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы больше усложнить работу украинской ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат, – отметил он.

Президент Украины поблагодарит всех партнеров, которые уже помогли стране с ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже имеются на усиление украинской ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, – чтобы все это сработало как можно быстрее.

- Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров, – сказал он.

Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, сейчас нет для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке, отметил Зеленский. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время – нужно дать необходимый сигнал решимости, считает он.

- Также я хочу поблагодарить сейчас все страны и лидеров, реально работающих над тем, чтобы ограничить российские схемы обхода санкций. Спасибо всем политикам и общественным деятелям, журналистам, которые информируют о том, как Россия завозит комплектующие для ракет и другого оружия – в нарушение санкций мира. Каждый материал в средствах массовой информации о схемах обхода санкций, каждый публичный призыв к усилению санкций, вся политическая работа ради этого, которая приводит к результатам, ограничивает не только путинский террор, но и террор в целом. И в этом есть глобальный смысл нашего взаимодействия – всех партнеров, – сказал глава украинского государства.

- Очень важно, чтобы такие удары, как сегодня, не превращались в рутину для мира. Я благодарен всем лидерам, которые реагируют, которые осуждают российский террор, которые контактируют с партнерами, имеющими у себя и ПВО, которое могло бы работать в Украине, и соответствующие ракеты. Чтобы террористы проиграли, солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7, равно как и люди, ликвидирующие последствия ударов, и как наши воины, которые каждый день и каждую ночь делают все, чтобы теми силами, которые есть в Украине, сделать как можно больше для Украины, – подчеркнул он.

- Каждый день должен придавать сил украинскому государству. Каждый день должны укреплять те или иные украинские позиции. Нам нужно, чтобы в Москве убедились, что война им ничего не даст. И только силой мы можем этого добиться. Все украинцы. Все партнеры. И одинаково решительно, – резюмировал президент.