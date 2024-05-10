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Американский грузовик превратили в роскошный автодом по цене Ferrari

  • 10.05.2024, 9:08
  • 1,402
Американский грузовик превратили в роскошный автодом по цене Ferrari

В нем нашлось место для двухуровневой кровати, телевизора и кухни.

В США продают необычный грузовой Peterbilt 389 Day Cab 2023 года. За седельный тягач планируют получить 409 900 долларов — как за новый суперкар Ferrari 12Cilindri. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Столь высокая цена обусловлена тем, что грузовик превратили в настоящий автодом. Его колесную базу увеличили до 9 метров и удлинили до 4,26 м жилой модуль.

Внутри появились раскладная двухуровневая кровать, плоский телевизор и мини-кухня с раковиной, столом, плитой и холодильником. Также появились разнообразные шкафы и даже санузел. В отделке использовано дерево и кафель.

На передней панели установлено два дисплея

В передней части кабины установлены широкие кожаные кресла с электроприводом, также есть цифровая панель приборов, мощный кондиционер, рация и спутниковая навигация с сенсорным дисплеем.

Автодом Peterbilt 389 Day Cab оснащен шестицилиндровым турбодизелем Cummins X15 на 500 л.с. и 2237 Н∙м. В паре с ним работает 18-ступенчатая автоматическая КПП.

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