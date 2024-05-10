«У меня родственник — пилот, он чудо-препарат и привозит» 10.05.2024, 9:30

Как в Беларуси продают средство, которое обещает фигуру мечты.

О нереальном похудении с помощью «Оземпика» (нашумевшего препарата для диабетиков) рассказывают и голливудские звезды, и тиктокеры из разных стран мира. В Беларуси его приобрести официально нельзя, но желающих получить «магические лекарства» хватает. «Наша Ніва» попыталась это сделать.

Что такое «Оземпик»? Это препарат на основе вещества семаглутида, которое снижает уровень сахара в крови и регулирует инсулин. «Оземпик» очень эффективен для лечения диабета 2 типа, он также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у таких пациентов. Пациентам с диабетом, которые делают инъекции «Оземпика», рекомендуют быть под контролем медиков, чтобы отслеживать эффективность препарата и выявлять потенциально серьезные осложнения.

«Оземпик» также имитирует гормон под названием глюкагонообразный пептид-1, который задерживает опорожнение желудка, снижает аппетит и вызывает ощущение сытости. Многие пациенты, принимавшие «Оземпик» при диабете, сообщили о значительной потере веса.

На фоне новостей о таком приятном для многих побочном эффекте некоторые врачи начали назначать препарат пациентам, не имеющим диабета, специально для снижения веса.

Важный нюанс: например, в США «Оземпик» одобрен только как препарат для лечения диабета, а не для похудения. «Оземпик» не исследовали на широких группах населения, поскольку его разрабатывали для диабетиков.

Но это не останавливает звезд, которым важно оставаться в форме.

В приеме «Оземпика» признавались Ким Кардашьян, Илон Маск и другие медийные персоны. На церемонии вручения премии «Оскар-2023» ведущий Джимми Киммел пошутил о чудодейственном препарате: «Вы все выглядите так прекрасно. Вот смотрю я на вас и думаю: может, и мне нужно принимать «Оземпик»?»

Конечно, после такого пиара мода худеть с помощью лекарств для диабета пошла в народ.

Проверяют на себе их действие и жители Беларуси.