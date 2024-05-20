До +27 градусов ожидается в Беларуси во вторник 20.05.2024, 18:08

Пройдут дожди.

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз в Беларуси на 21 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с. При грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем — плюс 22-27 градусов.