Остин: США ускоряют поставки помощи в Украину, которая изменит ситуацию на поле боя 20.05.2024, 18:11

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Ллойд Остин

«C недели на неделю» будет идти постоянный поток военной помощи.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украину «с недели на неделю» будет идти постоянный поток американской военной помощи и помощи в сфере безопасности.

Об этом он заявил во время открытия заседания в формате «Рамштайн».

Как отметил министр обороны США, Соединенные Штаты остаются настроенными сделать свой вклад в поддержку Украины.

«Мы снова доставляем срочно необходимую помощь в Украину. Помощь, касающуюся безопасности, которую мы ускоряем в Украину, изменит ситуацию в этой битве», - подчеркнул Остин.

По его словам, речь идет о снарядах калибром 155-мм и боеприпасах для HIMARS, средствах ПВО и противотанковых системах. Эта помощь является составляющей пакета поддержки объемом 1 млрд долларов, о котором ранее было объявлено президентом США Джо Байденом.

Остин отметил, что благодаря утверждению Конгрессом США дополнительной помощи на общую сумму около 61 млрд, Соединенные Штаты продолжат одобрять значительные пакеты помощи, касающиеся безопасности для Украины.

«Вы будете видеть постоянный поток американской помощи в Украину с недели на неделю», - подчеркнул глава Пентагона.

Также министр обороны США отметил, что объявленный Байденом еще один пакет помощи на 400 млн долларов поможет Украине защищать Харьков и другие районе на линии фронта.

В то же время Остин сказал, что Кремль продолжает усиливать бомбардировку Украины ракетами и иранскими дронами.

«Поэтому, система ПВО будет на первом месте нашей повестки дня сегодня. И я буду настойчиво призывать всех наших уважаемых союзников и партнеров пересмотреть их возможности, чтобы доставить в Украину столь срочно необходимые средства ПВО», - подчеркнул Остин.

Также он заверил, что формат «Рамштайн» продолжит работать над развитием безопасности Украины на долгосрочную перспективу.