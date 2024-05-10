Задержана переводчица Ольга Калацкая, которую судили за пощечину Азаренку 10.05.2024, 9:35

У нее дома прошел обыск.

Задержана переводчица Ольга Калацкая, ранее отбывшая «домашнюю химию» за пощечину пропагандисту Григорию Азаренку, сообщает «Радыё Свабода».

По данным издания, дома у переводчицы также прошел обыск. У нее есть мать, которой более 90 лет и которая нуждается в постоянном уходе. Причина задержания Ольги не уточняется.

24 марта 2021 года Ольгу Калацкую признали виновной в «злостном хулиганстве» (ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК): по версии обвинения, на акции памяти Романа Бондаренко она ударила по лицу Григория Азаренка. Она полностью отбыла свой срок.

Позже против Ольги завели новое дело — по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). Впоследствии дело прекратили, однако в июне 2021 года Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства. Подробности этого дела неизвестны.

Ольга Калацкая — переводчица и преподаватель английского языка. Она перевела на белорусский язык десятки книг англоязычных писателей, в том числе произведения Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера и Артура Голдена и других, а также фильмы и мультфильмы, среди которых «Гладиатор» и «Шрек».