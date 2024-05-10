Путин принял решение по премьеру РФ 10.05.2024, 9:31

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Кандидат назван сегодня утром.

Глава Кремля Владимир Путин не стал менять премьера РФ. Правительство России снова возглавит Михаил Мишустин, который занимает этот пост с начала 2020 года.

Как сообщают российские агентства со ссылкой на спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Путин внес кандидатуру Мишустина рано утром в пятницу. Госдума уже готова его утвердить: заседание с этим вопросом в повестке назначено на два часа дня.

Перед этим кандидат в премьеры встретится с депутатами всех парламентских фракций.