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Россиян обратили в бегство вблизи Соловьево

  • 10.05.2024, 9:18
  • 1,352
Россиян обратили в бегство вблизи Соловьево

Кадры провального штурма украинских позиций показали на видео.

В сети опубликовали видео, которое демонстрирует лишь один из ежедневных эпизодов отражения штурма российской армии неподалеку Соловьево Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Отмечается, что для атаки по украинским позициям оккупанты применили три единицы техники вместе с группой пехоты. Так, сначала село вошел первый танк Т-90М, который украинские военные атаковали западным оружием и FPV-дронами. Вражеская техника остановилась возле желто-голубого знака населенного пункта. Вместе с этим в Соловьево заходила другая российская пехотная группа с целью дальнейшего закрепления. Сначала оккупанты продвигались спокойно, однако они ускорились, когда увидели дроны. При этом по селу работала артиллерия.

«Через некоторое время к штурму присоединился еще один танк Т-90М, который после заезда в село получил два удара, однако продолжил движение. Сделав вид «штурма», он развернулся на 180 градусов и начал убегать. В это время на подмогу подъезжал третий танк, но на въезде его встретила артиллерия и он уже передумал. Оба дали заднюю, однако дроны их догнали. За пехотой продолжили визуальное наблюдение, но долго она там не живет», — сообщили в DeepState.

Также там напомнили, что украинским бойцам приходится постоянно отражать подобные штурмы. В отражении последнего нападения ВС РФ участвовали бойцы подразделения «Божье Дело» подразделения Strike Drones Company группы БпАК 2МБ Ignis Vindicta Также свой вклад внесли украинские артиллеристы.

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