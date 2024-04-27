Топ-7 важных изменений, которые вскоре затронут почти каждого белоруса 27.04.2024, 21:37

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Успейте подготовиться.

Так сложилось, что в июле заработает сразу несколько важных изменений. Среди прочего это корректировки по больничным, выплата пенсий и пособий на детей по-новому, изменения по работе ИП. А еще — в июле получим жировки с повышенными тарифами за подогрев воды.

«Зеркало» составило подборку важных июльских изменений, которые затронут почти каждого жителя Беларуси (чтобы успели подготовиться к этим новшествам).

Новшества по больничным

С 1 июля в Беларуси введут сразу несколько изменений по больничным. Изначально их планировали ввести с начала нынешнего года, но затем перенесли. Среди прочего появится новшество по минимальному размеру больничных, он будет рассчитываться из размера минимальной зарплаты. Сейчас он привязан к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения и составляет 50% от этого показателя (с 1 мая это будет 209,37 рубля).

Также чиновники увеличат размер больничных для тех, кто работает больше десяти лет. Для них больничный с первого дня болезни будет оплачиваться на уровне 100% утраченного заработка. Для работников со стажем меньше десяти лет больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80% утраченного заработка. Сейчас пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80% утраченного заработка, остальные дни болезни — 100%.

Еще одно изменение — увеличение размера среднедневного заработка для расчета больничных. В расчет будут включать все выплаты, с которых начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на соцстрахование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде. Сейчас включают только выплаты, связанные с трудовым результатом (в расчет не включаются единовременные выплаты — материальная помощь, пособие на оздоровление и др.) и только по текущему работодателю.

Также чиновники изменили период, который берется для расчета больничного. Если сейчас учитывают шесть месяцев работы, то с июля 2024 года хотят поднять эту планку до 18 месяцев. Но из этого периода исключают простои и отпуска за свой счет по инициативе нанимателя, а также время временной нетрудоспособности и получения других социальных выплат.

С июля 2024 года больничные будут назначать только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.

Изменения по выплате пенсий и пособий на детей

В 2024 году заработает новшество по выплате пенсий. Одно из основных изменений — перевод многих белoрусов на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое получать эти средства, можно самостоятельно.

Напомним, сейчас беларусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.

По-прежнему получать пенсии через почту смогут беларусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Что касается пособий на детей, то возможность получать их через почту оставили за инвалидами I и II группы, а также за семьями, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Жители сельской местности также по-прежнему смогут получать пособия на детей через почту.

Урежут соцпакет и будут хоронить по-новому

В декабре 2023 года чиновники ввели изменения по социальному обслуживанию и соцвыплатам, большинство из них заработает как раз с июля нынешнего года. К примеру, появится лицензирование соцуслуг, а также изменили критерии, по которым будут определять, что человек может их получить. Дома-интернаты намерены переименовать, а попасть в них может стать сложнее. Чиновники фактически урезали соцпакет, который гарантируют населению.

Чиновники с 1 июля 2024 года также введут изменения по погребению и похоронному делу. Одно из новшеств — в гарантированном государством списке бесплатных услуг по погребению прописали, что крест можно выбрать не только деревянный, как сейчас, но при желании и металлический. Также чиновники ввели изменения в отношении подзахоронений в существующие могилы.

Еще одно изменение — госучреждения стационарного соцобслуживания включили в число тех, кто может взять на себя организацию погребения. Речь в том числе о домах-интернатах для престарелых и людей с инвалидностью, психоневрологических домах-интернатах.

Соцслужбы смогут заниматься похоронами тех, кто умрет в таких учреждениях и у кого нет тех, кто может взяться за погребение. Сейчас в подобных случаях похоронами занимаются специальные организации и ИП, у которых есть разрешение на оказание таких услуг.

Изменения для предпринимателей

С 1 июля все индивидуальные предприниматели должны будут в обязательном порядке представлять налоговые декларации в электронном формате. Сейчас такая обязанность предусмотрена для ИП, которые платят налог на добавленную стоимость.

Тем временем правительство обещает ИП к 1 июля подготовить список видов деятельности, которыми они смогут продолжать заниматься. По видам деятельности, которые не войдут в этот перечень, с 1 октября прекратят регистрацию новых ИП.

Тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, до 31 декабря 2025 года нужно будет перейти в юрлицо. Еще один вариант — совсем закрыться.

Изменения на рекламном рынке

С 12 июля в Беларуси изменится рекламное законодательство. Новшества затронут блогеров и просто активных пользователей соцсетей. Согласно им, нужно будет вносить в реестр информацию обо всех, кто размещает рекламу в любой форме с помощью любых средств в интернете (даже если они не являются СМИ и не зарегистрированы как сетевые издания). Людям, которые планируют зарабатывать на блоге, давая рекламу, надо будет зарегистрироваться в реестре. Кстати, некоторые блогеры в нем уже есть.

Причем рекламой с точки зрения законодательства могут выглядеть и действия, у которых нет цели что-то продать или заработать.

Получим жировки по новым тарифам

В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Их повысят на 24,8% — до 30,8592 рубля за 1 Гкал. То есть в июле получим июньские жировки, в которых суммы за отопление будут выставлены по повышенным тарифам.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем отопления в 1,0163 Гкал сейчас нужно заплатить 25,12 рубля. По июньским тарифам эта сумма составит 31,36 рубля. Разница — 6,24 рубля.

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядцев» тарифы подняли с 1 января. За этот же потребленный объем отопления в таком жилье нужно заплатить 134,16 рубля (в декабре прошлого года было 128,35 рубля).

Новшество для срочников

C 1 июля уволенным срочникам, заболевшим на службе, будут назначать пособия по новым правилам.