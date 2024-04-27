«Помощь США уже влияет на ситуацию на фронте» 27.04.2024, 22:00

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Силы обороны Украины увеличили использование снарядов.

Предстоящее поступление помощи из США позволило Силам обороны Украины увеличить использование снарядов – это положительно сказывается на боевых действиях. Ситуация на фронте остается тяжелой. Об этом сегодня, 27 апреля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал экс-командир украинского взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

- Помощь начинает влиять уже. Хотя физически те боеприпасы, которые поставляются

Украине Соединенными Штатами Америки в новом пакете, еще где-то в дороге, это уже позволило резко увеличить те нормы, по которым выделяются боеприпасы украинской артиллерии.

Потому что пока не было понятно, проголосуют ли за пакет помощи, были очень жесткие ограничения по использованию и артиллерийских снарядов, и мин. Держали неприкосновенный запас на случай каких-то возможных вражеских прорывов. Сейчас помощь проголосована, физически отгружена и в дороге, поэтому мы позволили себе этот запас использовать. И уже сейчас меняются нормы выдачи снарядов на каждое наше орудие, на каждый наш миномет, — пояснил он.

В Вооруженных силах Украины остается критический дефицит личного состава, который не смогут пополнить партнеры. Эту проблему необходимо решить внутри страны, отметил Дикий.

- Последние полгода мы были в условиях критических дефицитов — это дефицит снарядов и дефицит людей. И теперь дефицит снарядов кончился, одну из двух критических проблем решили. Но вторая проблема никуда не делась. И это то, что американская помощь не решает. Это то, что должны решить мы сами, — резюмировал он.