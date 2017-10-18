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Ирина Геращенко о Минске: Совсем не чувствуется, что ты в Беларуси, а не в России

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  • 18.10.2017, 21:36
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Ирина Геращенко
Фото: ukrafoto.com

Вице-спикер Верховной Рады Украины поделилась впечатлениями от посещения белорусской столицы.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поделилась на своей странице в «Фейсбуке» впечатлениями от посещения Минска.

«Самый первый рейс в белорусскую столицу прибывает очень рано. После некоторых поисков (потому что утром здесь ничего не работает, это не Киев) я облюбовала одну кафешку с хорошим капучино. В 8.00 здесь совсем пусто, в 9.00 зал уже заполнен. Интересное наблюдение, в основном это мужчины, ведущие деловые переговоры (в Киеве, наоборот, утренние кафе — место встреч и веселого щебета девушек). И вот ни одного, ни разу не услышала здесь белорусского. Только русский. Официанты, посетители, все без исключения разговаривают только по-русски, и совсем не чувствуется, что ты в Беларуси, а не в России.

Украине сейчас очень трудно, все граждане платят очень высокую цену за самоопределение и независимость, за самоидентификацию. Но - мы на правильном пути, на своем, завоеванном и желанном нами, как народом и страной. Так остро чувствую это в Беларуси. И так страшно, что мы можем, по своему недоумию, это потерять. Не имеем права потерять», - написала Геращенко.


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