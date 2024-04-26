Российским танкам конец: Украина получает новые умные ракеты 2 26.04.2024, 7:37

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Интересные детали рекордного пакета военной помощи.

Великобритания накануне объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины. Большую долю пакета составят ракеты – как зенитные, так и ударные.

Какие именно ракеты Украина получит от британцев, в эфире «Апостроф TV» рассказал эксперт по вооружениям Олег Катков:

— Что касается нового британского пакета помощи, то Украина, в частности, получит средства противовоздушной обороны. Также речь идет о бронеавтомобилях Husky, ракетах Storm Shadow и т.д.

В то же время есть вещи, которые вызывают определенное любопытство. Например, речь идет о 1600 ракетах – как ударных, так и зенитных. Очевидно, речь идет об отдельно зенитных и отдельно ударных.

Что касается зенитных ракет, то, скорее всего, речь идет о ракетах Asraam, которые используются в фактически новом для Украины зенитно-ракетном комплексе, который не был анонсирован. Существует только одно официально подтвержденное видео со стороны командования Воздушных сил, где он зафиксирован. Однако даже названия его неизвестно.

Также британцы нас снабжают зенитными ракетами Starstreak и Martlet, которые необходимы для таких комплексов как Stormer или ПЗРК. Это тоже крайне нужные вещи, и только Великобритания их производит.

Относительно ударных ракет, здесь становится интереснее. Речь может идти об универсальной ракете Martlet, которая может сбивать воздушные цели, а также эффективно использоваться для ударов по наземным целям. Именно поэтому ее переименовали в универсальную легкую ракету. Несмотря на вес 13 кг, ракета содержит до 3 кг боевой части. Этого вполне достаточно для уничтожения легкой бронированной техники. Эта ракета имеет специфическое лазерное наведение по лазерной тропе, поэтому является достаточно эффективной для поражения техники. Аналогичная система используется, например, в украинской «Стугне».

Также наверняка в категорию ударных ракет попадает Brimstone, уже неоднократно доказавшая свою высокую эффективность. Это небольшая ракета с уникальной способностью. Когда делается залп ракет, они обмениваются между собой информацией, распределяют цели и поражают их роем. Также эти ракеты могут самостоятельно находить соответствующие цели благодаря собственной радиолокационной головке самонаведения, прекрасно различающей цели в виде танка, бронетехники на фоне земли. Это уникальная особенность Brimstone, которая эффективно и на постоянной основе используется ВСУ для пусков с земли. Это достаточно эффективное противотанковое средство, поражающее цели на расстоянии 12-20 км.