«У меня нет денег на кофе, но реально я миллионер» 19.10.2017, 8:55

Как белорусская пара устала от работы в Минске и переехала в Черногорию.

Издание 34travel.me опубликовало еще одну историю наших земляков, о том, как и зачем они решились на переезд в другую страну. Мореходство и туризм, резиновые шлепки, бесконечный кофе и оружие в домах – в новом выпуске читай про двухлетний опыт жизни в черногорском Которе от IT-специалиста Ивана Коневеги и его жены Ольги:

- Мы с женой очень устали от работы в Минске и решили уехать в дауншифтинг. Работа позволяла мне все делать удаленно. Я уволился и ушел на фриланс по IT. Жене тоже надоела суета, которая здесь была. За год до этого мы побывали в Черногории, нам понравилось. Узнали, что легализоваться там достаточно просто. Мы открыли свою фирму в Черногории, я получил документы по трудоустройству, а Оля – по воссоединению семьи. Кроме того, мы хотели жить на море. В Испании это было бы сложно из-за документов. Еще нам понравилось, что язык очень простой. У меня нет склонности к языкам, но за полтора года на бытовом уровне я подучил сербский. Очень понравился менталитет людей. Нам нужно было «выдохнуть», и мы не ошиблись – «выдохнули» и нервы в порядок привели.

О легализации документов

Сейчас самый простой способ легализоваться в Черногории – открыть свое дело. Искать работу бессмысленно – ее там нет никакой. Идеальный вариант, когда у тебя удаленная работа и заказчики в каких-то странах – неважно, это Беларусь, Канада, Америка или Европа. Но это точно не должен быть бизнес, ориентированный на Черногорию. Либо ехать туда и делать бизнес в туристической отрасли. При этом у тебя должны быть деньги, чтобы открывать его и, естественно, хорошая идея – там в туризме все очень плотненько занято. Но конкурентная среда очень честная, никто не будет ставить палки в колеса, тем более – государство.

В прошлом году еще стало можно получить вид на жительство по недвижимости. Ты можешь купить в Черногории недвижимость и каждый год продлевать вид на жительство. При этом не стоит нижнего рубежа, по тому, какое жилье должно быть – можно купить хоть халупу в деревне за полторы тысячи евро.

В Черногории есть много компаний, которые занимаются оформлением всех необходимых документов за небольшие деньги. Мы вообще это сделали самостоятельно за год. Там очень отличается менталитет госслужащих, хотя они зарабатывают, наверное, еще меньше, чем наши. Тебе все расскажут: и какие бумаги собирать, и как их заполнять, они нормально настроены. Кроме того, мы жили в небольшом городе – Которе. Иностранцев там в принципе немного и принято, что все друг друга знают. Нас это устраивало. Приходя в какую-то инстанцию, ты уже всех знаешь, нет кирпичных лиц, все очень открыты.

О ценах и поисках жилья

Это прозвучит странно, но если тебе надо снять жилье или помещение для работы, то ты просто ходишь и спрашиваешь. Интернет, объявления – это все не работает. Смотришь варианты, которые тебе нравятся и ищешь хозяев. Когда к нам приезжал кто-то из знакомых, мы вообще далеко не ходили, спрашивали по соседям: «Что у тебя свободно?». Если у него самого ничего нет, то он найдет другие варианты, потому что все заинтересованы, чтобы все оставалось в рамках соседства, семьи, коммуны.

При этом все квартиры, дома – открыты. Потом мы то же самое делали – не закрывали ни машину, ни квартиру. Только в туристический сезон могут быть какие-то кражи, потому что приезжают все эти «гастролеры». В нетуристический сезон унести у кого-то что-то с участка нереально, потому что если вдруг тебя поймают за руку, то это – клеймо на всю твою семью на всю их жизнь. Про них будут потом говорить, мол, вот у этого прадед украл у того утюг.

Жить в Черногории дешевле по сравнению с Беларусью, однозначно. Дороже только коммунальные услуги. Жилье разнообразное. По черногорским меркам мы снимали хорошее жилье. Сначала – первая линия, возле моря, с большой студией, большими окнами. Второе жилье – тоже почти первая линия, две спальни, камин, парковочное место. Такое жилье стоит порядка € 300-400. Но если ты ограничен в бюджете, то можешь найти скромное жилье за € 100-150, это будет 18-метровая однокомнатная квартира с небольшой кухней («гарсоньера»).

Нигде нет центрального отопления, нет газа, газовой плиты. Отапливаются они кондиционерами. Если есть возможность, то ты ставишь буржуйку и отапливаешь дровами. Это накладно, потому что куб дров стоит € 50, а уходит он хорошо если за месяц, а не быстрее. € 100 за коммуналку плюс € 50 за дрова ты просто должен положить, чтобы содержать свое жилье.

Если у нас в магазинах ты на 40 рублей ничего не купишь, то там на € 20 ты всего не унесешь. Цены гораздо ниже, при том, что мясо и молочные продукты завозные. Есть много местных сезонных фруктов и овощей. Бензин дороже, чем у нас, но там ты вряд ли проедешь за день 50 км. Все твои перемещения – это в супермаркет и обратно. Так что бензин вроде дороже, но ехать тебе особо некуда. В барах все дешевле, чем в наших.

В ресторане ты можешь есть по ценам столовки, у них это называется «готова ела» – «готовая еда». Повар делает несколько блюд на целый день, какой-нибудь суп, гуляш, голубцы – это стоит € 2. В меню этого нет, поэтому надо спрашивать у официанта. Такие кафе выглядят непримечательно для туристов, поэтому они туда не заходят. Цены на туристические услуги отличаются для местных и туристов. Например, аренда прогулочной лодки стоит € 100, но позвонив куда надо, ты снимешь ее за € 60. Вообще, у них все решается через связи, при этом, есть такая штука, которая у нас называется «откат», а у них это «благодарность».

Про утренний кофе и спортивные штаны

Черногорцы непривередливы вообще во всем: начиная от одежды и закачивая кухней, бытом, погодой. Если для нас холодно или сыро, то им нормально, мол, природа такая – они так воспринимают эти вещи. Точно также в кухне. Для них нормальный обед – это бурек (чебурек с мясом) и кефир. Первое и второе, как у нас, – это уже излишество, если у тебя есть деньги. И через какое-то время ты сам таким непривередливым становишься. Оля с меня смеялась, когда я через полгода обнаружил себя в баре в резиновых шлепках и в спортивных штанах, которых у меня вообще никогда не было, пока я жил в Минске. Я понял, что я немножечко становлюсь черногорцем. Так же они относятся к жизни.

Если ты не пьешь кофе, то у тебя либо что-то со здоровьем, либо ты не черногорец. Они его пьют очень много и все вопросы решают за кофе. Если парень пригласил девушку на кофе, это значит, что у них свидание и все серьезно. Ты, конечно, можешь выпить свой утренний кофе дома, но вообще все выходят в соседнюю «кафичу», в которую они ходят всю жизнь, узнают там все новости, смотрят телевизор, общаются с соседями.

Не может быть такого, что ты придешь куда-то и ни с кем не познакомишься – им интересно откуда ты, кто ты. Если я приеду в Черногорию снова и зайду в кафе, они спросят: «Где ты был, чего тебя так долго не было?». То есть неважно – дружба это или не дружба – они всегда рады и с удовольствием идут на контакт, потому что в их жизни происходит очень мало. С другой стороны, как бы ты давно ни жил, как хорошо ни говорил на их языке и даже, может быть, обзавелся семьей, ты все равно будешь для них «рус» или «англез» или «босняк», невозможно за 1-2 поколения стать «своим».

Приветствие звучит дословно «Как дела?». Мы сначала не знали, как отвечать. А потом в ответ начали то же самое делать. Они могут ответить типа «Ай». А если что-то произошло, то обязательно тебе расскажут. Так распространяются все новости, например, в магазине все будут обсуждать, что с завтрашнего дня нельзя пить воду из-под крана.

В Черногории принято угощать. Когда у владельца хорошее настроение, он тебе обязательно за свой счет ставит кофе. Вроде и нет скидок постоянным клиентам, но постоянно перепадают какие-нибудь бонусы. Когда в туристический сезон повышаются цены, для тебя как для местного, кофе все равно стоит евро, а не полтора.

О традициях и менталитете

Черногорцы – люди очень старорежимных нравов. Они хорошо знают свою историю, которая сильно связана с религией. Даже молодежь с современными взглядами ценит традиции и религию, и для них очень важно, какой ты веры. У нас ведь про конфессию обычно даже не интересуются. Там если ты уже более-менее говоришь на их языке, то рано или поздно у тебя спросят про веру. На этой территории было много конфликтов на религиозной почве, и многие до сих пор помнят, что 400 лет назад его прадеда вырезали османцы. Мы, например, не знаем, что у нас было 400 лет назад. Они всегда были воины, горцы – все конфликты даже между собой решались только войнами. Сколько бы мы ни рассматривали их как доброжелательных и открытых, если копнуть в историю и традиции, то можно понять, что они очень легко воспламеняются, когда это касается их семьи, их корней. Это осталось и до сих пор. Да, косовский конфликт или боснийский конфликт – это ужасно, но если пожить там и узнать историю, то понимаешь, что они так жили всегда. Всю жизнь друг друга резали и убивали, так решали свои проблемы.

Возьмем криминальную хронику: приехали на машине и застрелили какого-то чувака – это вообще нормально у них. И полиция сделает вид, что она раскрывает какое-то преступление, но никого не найдет. Потому что все и так знают, кто кого за что убил и куда этот убийца поехал. Все друг друга знают, город – это 15 тысяч населения. Самый большой город Подгорица – 150 тысяч, это столица. Поэтому если это реально случайный убийца, как однажды было, то по всей Черногории останавливают каждую машину, вся страна реально на ушах.

У них в семьях очень много оружия. Однажды мы спросили у нашего местного друга: «Что реально – в каждой семье есть оружие?». Он поднял руку на шкаф и достал оттуда обрезное ружье. В каждом доме так. Почему все вдруг стали вооружены? Во времена своего правления Тито селил людей анклавами, чтобы предупредить межэтнические, межконфессиональные конфликты: сербов с сербами, хорватов с хорватами. Так они и жили, но это была пороховая бочка. Армия у них не была вооружена. Вместо этого в каждом таком регионе был склад оружия, который контролировался местным главой. Когда вспыхнул конфликт, они отдали оружие местным и за пару месяцев вся страна стала вооружена, от танков до холодного оружия.

У них есть такой обычай – Слава – празднование дня семейного святого. На Славу приезжает все семейство на три дня, там может быть 50 человек, договариваются, у кого встречают следующую Славу. Неважно, какой у тебя социальный статус, ты можешь работать дворником, получать по 200 баксов, но будешь откладывать по 10 долларов, чтобы поехать к родственникам на Славу за 500 километров от дома. Если парень с девушкой хотят встречаться, один из первых вопросов – это когда у них Слава. Если вдруг у парня и девушки один и тот же святой, то, скорее всего, они родственники и их брак невозможен.

О мореходстве и дворцах

Кроме семейных праздников, есть другие традиционные праздники, которые отмечаются на государственном уровне. Молодежь, конечно, пытается от этого отходить. Более целеустремленные стремятся уехать в любую страну, где есть какие-то возможности. Во многих курортных поселках, где жизнь идет три месяца в году, перспективы у тебя небольшие. На побережье хорошо, когда мужчина – моряк, тогда у его семьи обеспеченное будущее. Морской факультет Университета Черногории в Которе – престижное заведение. Если папа моряк, то он всеми силами пытается сына затянуть туда же. Многие молодые не хотят этим заниматься, но потом, столкнувшись с тем, что у них нет ни работы, ни денег к существованию, все-таки приходят к тому, чтобы идти в море, зарабатывать там деньги.

В Черногории нет никакой промышленности. Кто живет на побережье – сдает жилье, которое принадлежит семье. Если у тебя состоятельные родители, моряки например, то возможно у тебя будет кафе или сувенирная лавка. Вся черногорская состоятельность определяется в количестве земли, которой ты владеешь. Есть даже шутка: «У меня нет денег на кофе, но реально я миллионер». Так и есть, потому что его семье принадлежит половина полуострова.

Черногорцы не очень любят работать, никто не будет там продвигать какие-то супер-идеи. Они живут ради удовольствия, а не работают ради того, чтобы просто работать. Плюс очень маленький рынок. Вся страна – 650 тысяч человек. Даже при большом желании, если у тебя есть идея что-то купить и где-то продать, либо что-то произвести, то это точно все не на внутренний рынок. Многие мужчины даже не пытаются искать работу – зачем, если ее все равно нет? Они очень игрозависимы, все мужчины делают ставки на спорт, ставят на футбол, гандбол, водное поло – на всякую фигню с утра до ночи. Многие этим и зарабатывают.

Все свои богатства они нажили в XVI-XVIII веках. Черногорцы были лучшими моряками в Европе – при итальянцах они были почтой Византии, самые быстрые и воинственные. Черногорская морская школа очень ценилась. Даже Петр Первый отправлял детей бояр учиться морскому делу в Пераст, в Котор. И все эти люди эмигрировали после Первой мировой войны. Некоторые передали свои фамильные замки государству, некоторые дворцы находятся в запустении, продаются, некоторые отданы под музеи. Музей морского дела в Которе – это дворец, в котором жила семья. Все богатые семьи оттуда уехали в начале XIX века, когда наступил упадок, из-за того, что пришло пароходство. Но в Черногории все еще очень ценят, что у них было, и гордятся тем, что они были маленькие и богатые.