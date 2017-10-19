Сколько белорусы заработали на грибах, овощах и ягодах 2 19.10.2017, 14:59

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В этом году белорусы сдали в 3,5 раза больше клюквы и брусники и в 1,5 раза больше картошки, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствует статистика Белкоопсоюза. Tut.by узнал, сколько овощей, ягод и грибов за этот год продали соотечественники предприятиям потребкооперации и сколько им за это заплатили.

По оперативным данным, организации потребкооперации закупили у населения:

- 24,4 тысячи тонн картофеля (темп роста к 2016 году — 151,8%);

- 8,8 тысячи тонн огурцов (100,8%);

- 4,7 тысячи тонн томатов (102,5%);

- 97 тонн чеснока (131%);

- 48,6 тысячи тонн яблок (79,1%);

- 421 тонна черноплодной рябины (темп роста к 2016 г в 2,2 раза);

- 440 тонн клюквы, брусники (в 3,6 раза);

- 165 тонн грибов (113,1%).

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Ляшкевич, сезон заготовок еще не закончен.

— В настоящий момент предприятиями потребительской кооперации активно ведется заготовка свежей плодоовощной продукции, картофеля, яблок, дикорастущих ягод и грибов, закупаемых у фермерских хозяйств и населения, — уточнила специалист.

По ее словам, закупочные цены на картофель, плодоовощную и дикорастущую продукцию формируют спрос и предложение. Сейчас Белкоопсоюз закупает продукцию у населения по следующим ценам (за 1 килограмм):

- картофель — от 15 до 25 копеек;

- томаты — от 70 копеек до 1,5 рубля;

- капуста — от 18 до 30 копеек;

- свекла — от 20 до 30 копеек;

- морковь — от 25 до 40 копеек;

- лук репчатый — от 35 до 55 копеек;

- чеснок — от 4 до 5 рублей;

- клюква — от 2,5 до 3,5 рубля;

- грибы: белые — от 5 до 8 рублей, лисичка — от 3 до 5 рублей, прочие грибы — до 3 рублей;

- яблоки (товарные) — от 70 копеек до 1,4 рубля;

- яблоки (опад) — от 10 до 22 копеек.

Получается, что на грибах, если брать в расчет минимальную цену в 3 рубля, белорусы заработали 495 тысяч рублей.

Товарное яблоко идет на продажу в магазины Белкоопсоюза, остальное посылают на переработку в кооперативную промышленность и на перерабатывающие предприятия республики (виноделие, мочение и консервирование). Поэтому закупочные цены на яблоко для промышленной переработки формируются исходя из приемных цен перерабатывающих предприятий.