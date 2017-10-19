Кем хотят быть современные белорусские подростки 1 19.10.2017, 18:53

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Молодые минчане рассказали, кем хотят стать, когда вырастут.

В субботу в минском тц случилась презентация новинки – KitKat White. Cамо собой, на ивент пришла толпа представителей поколения z. Раз сейчас всем так интересно, о чем мечтают и чем живут подростки, kyky.org наведался на мероприятие и заодно спросил у молодых минчан, кем они планируют стать, когда вырастут.

За несколько минут до начала рекламной акции под сценой, на которой уже вовсю отстраивали экран и камеры для трансляции, собралось немало народа, большинство –подростки. Кажется, лет пять назад молодежь не выглядела так модно и дерзко: пестрая одежда, разноцветные волосы, умелый мейкап и стрижки только из барбершопа. На сцену выходит татуированный ведущий Андрей Бонд, и «творческий перерыв» начинается.

Суть ивента проста. Организаторы раздают wi-fi всем желающим, чтобы те могли зайти в чат-бот в «Вконтакте» или в трансляцию в Instagram и участвовать в розыгрыше. Чтобы получить подарок, надо зайти в специальную кабинку и на планшете, который транслирует изображение на большой экран, нарисовать загаданное организаторами слово. Каждый, кто рисует, получает батончик. Каждый, кто первый в комментариях угадывает слово, получает сертификат Bycard на 10 рублей. Кажется, что это мелочь, но хоть любая жизненная активность всяко лучше, чем домашняя спячка с сериалом.

Процесс «нарисуй-угадай» начался ровно в два часа дня. Со старта четыре слова зрители трансляции угадали чуть ли не с первых штрихов. «Бэтмен», «серфер», «лайк», «супермен»… Масскульт, что же вы думали. Начинает казаться, что задуманных организаторами 400 слов не хватит ни на два часа тайминга презентации, ни даже на 20 минут. Но первая загвоздка произошла с «капучино». Автор смог нарисовать кофе, но показать вспененное молоко оказалось не так просто. В итоге за первый час между шутками Бонда зрители успели разгадать 40 слов. Пока они играли на шоколад, мы прошлись по территории торгового центра и спросили тусующихся там подростков о планах на будущее. Спойлер: они или достаточно размытые, или очень неожиданные.

Первыми участниками стали Юля и Настя – они прогуливаются по торговому центру и о рекламной акции еще не знают. На вопрос о том, кем хотят стать шестнадцатилетние девчата, ответа у них тоже нет. «Как-то еще не определились», – заметила Юля, но заверила, что все впереди, и скоро они серьезно задумаются над этим вопросом.

Следующими респондентами становится целая четверка девочек: Лена, Яна, Катя и Лиза. Всем по пятнадцать лет. Но, в отличие от предыдущей праздной компании, девочки вполне уверенно рассказывают о своих профессиях мечты. Лена хочет стать врачом-хирургом, а Яна – анестезиологом. «Наши родители не врачи, – уточняет Лена.

– Такое желание сформировалось как-то само собой». Катя внезапно говорит, что мечтает о профессии парикмахера: «Просто нравится и все тут». А стеснительная Лиза пока не решила, кем хочет стать, или не любит делиться несбывшимися планами. В рекламных акциях, как эта, девочки никогда не участвовали – только Лена рассказала, что «однажды участвовала в «Суперлото» и даже код правильный был», но она все равно ничего не выиграла: «Мама сказала, что это развод».

Следом за будущими врачами и парикмахерами мы нашли Полину и Яну. Девочкам по 15 и 14 лет. Видимо, молодое поколение действительно чувствует себя гражданами мира – амбициозная Яна хочет поступить на международные отношения в БГУ и потом работать заграницей. Полина пока точно не решила: «Слишком много идей, – размышляет девочка. – Но, точно помню, что в детстве хотела стать танцором».

Двигаемся дальше и замечаем, что пока в опросе доминируют девушки. Ищем в толпе школьников с кит-катами в руках парней и находим Дениса и Сашу. Обоим по пятнадцать лет. О своей будущей профессии Денис рассказывает даже с нотками гордости в голосе: «Мечтаю стать сварщиком! Учусь сейчас на него». Его друг Саша не такой решительный и пока не определился. Но, может, оно и к добру.

Дальше нам попадаются Степа и Влад. Ребятам по тринадцать лет, они четко знают, кем будут, когда вырастут. Ответ звучит моментально: «Мы будем поварами, – уверенно говорит Степан. – Мечтаю об этой профессии, очень нравится вкусно готовить». Парни еще не догадываются, что через несколько лет станут мечтой любой женщины.

Следующей в нашем опросе становится компания 13-14-летних. Команда стоит возле рекламного стенда Kit-Kat, подойдя к которому можно получить стикеры в мессенджеры. Костя, Артем, Даша, Алина, Паша, Ангелина и Саша только что получили. Когда подростки слышат вопросы, сходу заваливают нас ответами и убегают:

– Зубным врачом буду, – тараторит Костя. – У меня с биологией все хорошо, а со всем остальным плохо.

– А я, вообще, хочу стать президентом, – объявляет Даша. – Только не Беларуси… Лучше в России, например. – Судя по сосредоточенному лицу девочки, она не шутит.

– Я хочу стать профессиональным BMXером. Профессиональным! – сообщает Артем. Только мы хотим спросить, что отличает любителя трюкового велосипеда от профи, нас тут же перебивает Паша.

– Я тоже спортом занимаюсь. Только футболом. Поэтому буду футболистом.

Следующим мы встретили Диму. Ему пятнадцать лет и он согласен участвовать в опросе, но только на ходу – его ждут друзья. Дима честно говорит, что пока не разобрался с профессией, но «пора уже определяться» – корит себя парень.

Компанию его друзей мы встречаем у лифтов. Артур, Матвей, Василий, Владислав и Лера тоже соглашаются ответить на наши вопросы. Артур мечтает стать арт-дизайнером, о творческой профессии задумывается и Вася – он хочет стать фотографом: «Это мое самое главное хобби. Хотелось бы, чтобы оно стало профессией».

– А я хочу стать программистом, – Влад, на удивление, первый из опрошенных, кто вспомнил о мире IT. – Там интересно и высокооплачиваемо.

Матвей хочет стать космонавтом, так как на такой работе «есть шанс свалить с этой планеты».

– А я мечтаю стать учителем, – говорит Лера. – Мне нравится учить.

Ребята уходят, а мы возвращаемся к сцене и надеемся, что Лера не разочаруется в профессии учителя.

На сцену как раз поднимается блогер Юля Годунова. Она собирает радостную толпу, и, судя по аплодисментам в зале, становится явным хедлайнером ивента.

На сцене Юля рассказывает Бонду, что в блогосфере ей тесно: уже четыре месяца она занимается музыкой, и скоро «порадует своих поклонников». Годунова заканчивает свой спич тем, что популярность измеряется не в лайках, а в отношении людей к твоей персоне. После этого Юля устраивает свой розыгрыш: рисует предметы на планшете, а угадавшим дарит свои же свитшоты. Первый приз забрала девочка Аня – после того, как она спустилась со сцены, мы и у нее спросили про планы на жизнь. Двенадцатилетняя леди то ли в силу возраста, то ли из-за волнения тоже не смогла ответить, кем хочет быть. Но, глядя в ее счастливые от встречи с Годуновой глаза, мы удивляемся, как это ни она, ни вообще хоть кто-то из респондентов не сказал нам, что хочет быть видеоблогером.